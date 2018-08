Las diez mejores canciones para recordar a Aretha Franklin

Aretha Franklin era conocida como ‘La Reina del Soul’ por méritos propios. Impulsora del R&B, soul y sobre todo de la música gospel, así como una de las artistas más importantes del panorama musical actual. Aprovechó su estatus para romper una lanza a favor de los derechos raciales de los Estados Unidos y la liberación femenina. En enero de 1987, Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar dentro del respetado Rock and Roll Hall of Fame, abriéndole el paso a las damas que le sucedieron: Tina Turner, Etta James, Janis Joplin, Madonna o Patti Smith.

El primer puesto de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone en 2008 tenía su nombre y apellidos, además de tener el puesto 23 en el listado de los 100 grandes artistas.

‘La Dama del Soul’ tenía la voz más asombrosa que se podía escuchar. Desde muy pequeña empezó a entonar esos gritos afinados y esos tonos imposibles. Con el paso de las primaveras no hizo más que mejorar y asombrarnos.

Aretha Franklin- I say a little prayer

‘I say a little prayer’ fue una canción escrita para Dionne Warwick, pero sin duda la voz que le dio veinte vueltas al mundo cantándola fue la de Franklin. No estaba previsto que ella la grabara, pero en una tarde cualquiera de ensayos junto a sus hermanas se pusieron a tararearla, al rato después estaban en el estudio grabando su versión. La decisión fue meterla en la cara B de ‘The house that Jack built’, una vez en el mercado, consiguió eclipsar a la cara A y colarse por novena vez consecutiva en el ‘top ten’ de los Estados Unidos.

Aretha Franklin- Respect

‘Respect’ es sin lugar a dudas la canción más importante de la carrera de la artista. La versión que hizo del tema de Otis Redding, alterando la música, retocando la letra y añadiéndole unos coros, la convirtió en un total y esperanzador himno feminista. Revolucionando y poniéndole melodía a las quejas silenciosas de las mujeres de la época.

Aretha Franklin - Think

‘Think’ está escrita para y por Aretha Franklin, a su tamaño y forma, a su imagen y semejanza. La película ‘Granujas a todo ritmo’ la quiso incluir en su soundtrack diez años después de su publicación, volviéndola a poner en oídos de todos y relanzandola de nuevo al estrellato -de donde nunca tuvo que bajar-.

Aretha Franklin - I Never Loved A Man (The Way I Love You)

La vida de Aretha Franklin cambió cuando se unió a la compañía Atlantic, productora donde grabaría sus triunfos más recordados. Se estrenó con ‘I never loved a man (the way I love you)’, demostrando que el soul había encontrado a su infinita Reina.

Aretha Franklin - Baby I love you

‘Baby I love you’ sería su tercer single y lo hizo de la mano del mismo compositor que ‘I never loved a man (the way I love you)', Ronnie Shannon, volviendo a conseguir otro éxito. La banda sonora de ‘Uno de los nuestros’ de Scorsese la introdujo entre sus temas, catapultandola de nuevo a las grandes listas.

Aretha Franklin - Don't Play That Song

Con esta música Franklin cometió otro de sus famosos “robos” musicales y la canción se hizo con ella y ella con la canción. La melodía apareció en uno de sus discos más famosos, ‘Spirit in the dark’.

Aretha Franklin - Freeway Of Love

‘Freeway of Love’ le dio a Franklin el Grammy Award como mejor interpretación femenina de R&B. Anteriormente se coló en la tercera posición de la Billboard Hot 100 y la primera de la Hot R&B Singles durante cinco semanas consecutivas. Muchos éxitos le trajo este primer sencillo de su álbum ‘Who’s Zoomin’ Who?’.

Aretha Franklin- Ain't No Way

‘Ain't No Way’ fue una canción que le escribió su hermana pequeña a la cantante, metiéndola en la cara B del disco ‘Lady Soul’, la canción empezó a trepar por las listas de éxitos hasta colocarse en las primeras posiciones. Carolyn y Erma Franklin, se grabaron como coro para acompañar a la melodía.

Aretha Franklin & George Michael - I Knew You Were Waiting (For Me)

Letra escrita por Simon Climie y Morgan Dennis e interpretada por Franklin y George Michael. Esta canción fue el primer y único éxito de la cantante en el Reino Unido, quien únicamente logró introducirse en las listas de éxitos del país con ‘I Say a Little Prayer’ dos décadas antes. Este fue también el último de los dieciocho Top 10 hits en el Billboard Hot 100 de Franklin.

Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

El productor Jerry Wexler contrató a Carole King y Jerry Goffin para que compusieran una canción específicamente para Franklin, la que hablara de las mujeres de verdad y catapultara la figura femenina. Fue una de las canciones estrella de la cantante. Carole King, tiempo después recuperó la canción para su estreno en solitario, pero el público tiene súper interiorizado que la versión definitiva es la de Aretha. Esta ha sido una de las últimas actuaciones de la artista y no le faltaba voz, ni fuerza ni carisma.