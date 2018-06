La desgarradora historia de Sarah Jessica Parker... sin actuar

Es tan complicado distinguir ficción de realidad, como entre Sarah Jessica Parker y Carrie Bradshaw. A la protagonista de Sexo en Nueva York no le basta con personificar la ciudad que nunca duerme. Ella tiene sed de más. Y sabe que tiene tacones suficientes como para conseguir lo que quiera. A la actriz, la vida real se le hace demasiado breve. Ha creado una marca de zapatos y su firma ha llegado a lo más alto. Lo mismo ha ocurrido con sus perfumes.

Y así, con todo lo que toca. Cada apuesta, un éxito, y de cada éxito otra idea más. Ahora es el el turno de los libros. Si ya en la serie interpretó el papel de una periodista, en su vida real se ha lanzado al mundo literario para adentrarse en la edición y comercialización de libros. Llega a ser increíble el parecido que la actriz está llegando a tener con su personaje. Eso sí, en esta aventura no está rodeada por cuatro amigas, sino unida a la editorial que fundaron Virginia y Leonard Woolf, en 1917, SJP for Hogarth. Ahora, una división más del gigante de la industria Penguin Random House, en la que ejerce de directora editorial.

Entre letras y tacones

“Siempre me ha gustado leer por la misma razón por la que amo actuar, y es que las historias de otras personas me resultan más interesantes que las mías ", afirma la intérprete. Ella misma se declara amante de los libros. Se puede encontrar a Parker sumergida entre las páginas de alguna novela, tanto en el rodaje de cualquier set como en el rincón más recóndito del Central Park.

Fue su madre, una maestra jubilada y lectora compulsiva quien le inculcó el gusto por la lectura a la protagonista. Entre los libros de su mesilla de noche podemos encontrar Conversaciones entre amigos, de Sally Rooney; Anatomía de un milagro, de Jonathan Miles; La chica que logró sonreír, de Clementine Wamariya; Los que sueñan con el sueño dorado de Joan Didion; Todo se desmorona, de Chinua Achebe y Los niños en el tiempo, de Ian McEwan.

Sarah Jessica Parker y Fatima Farheen Mirza.

SJP quiere ser algo más que un icono de moda y una de las representantes de la revolución femenina de los noventa. La primera apuesta de su sello editorial ha sido el manuscrito A place for us, de la escritora Fatima Farhen Mirza, una autora desconocida de sólo 26 años, alejada de los focos y dueña de una narrativa que es todo lo contrario a lo comercial. “Creo saber lo que deberías leer”, ha lanzado, como reclamo publicitario de su primer libro editado.

Leer llena el alma

La novela, que fue presentada en Barnes & Noble (Union Square) este jueves, introduce al lector en la vida de una familia, en sus secretos y sus laberintos emocionales: desde los lazos que los unen hasta las diferencias que los separan. Aquí está la alegría y la lucha de una familia musulmana que crece dividida en dos culturas, la india y la estadounidense.

La trama arranca cuando se reúnen en un pueblo californiano para celebrar la boda de la hija mayor, Hadia. Es todo un acontecimiento, porque el enlace se celebra por amor y no por cumplir con la tradición. El casamiento coincide con el regreso de Amar, el hermano mayor, una suerte de hijo pródigo, que lleva tres años fuera, vagando por el mundo. ¿Se quedará esta vez, conseguirán resolver los viejos rencores? ¿O hay heridas que no cicatrizan?

Es un placer para el lector convertirse en rehén de una historia tan desgarradora como la de Fatima

"A place for us es un libro para nuestros tiempos: una novela de identidad y pertenencia asombrosamente tierna, y un retrato resonante de lo que significa ser una familia estadounidense en la actualidad”, anuncia la escritora novel, Fatima Farheen Mirza. “Es un placer para el lector convertirse en rehén de una historia tan desgarradora como la de Fatima. Entenderá lo que significa reconciliar a una familia tanto en su amor como en su cultura, sin olvidar el deseo de encontrar el propio camino y la propia fe. Detalla minuciosamente la vida de una familia musulmana india en Estados Unidos y la lucha de sus hijos para sentirse completos, realizados y contentos. La autora captura tu mente y tu corazón con una urgencia que te desafía y no puedes dejar de leer. Te garantizo que serás diferente cuando cierres el libro” concluye Sarah Jessica. Ya le hubiera gustado a Carrie Bradshaw conquistar tantas metas además de corazones.