Lo que opina el nuevo ministro sobre los toros: “Es un juego primitivo”

El mundo taurino se echó a temblar con el nombramiento del breve y exministro Màxim Huerta. Lo que no sabían es que lo mejor estaba por llegar: José Guirao ha tomado el relevo y su participación en la presentación de la plataforma Capital Animal, en 2016, dejó clara su postura en el tema de la tauromaquia y la caza. Se mostró templado ante el maltrato animal, pero contundente en sus planteamientos: “Entiendo que cuando la especie estaba intentando sobrevivir e instalarse en el territorio, competiera con otras especies como lo hace el reino animal. Pero habiendo avanzado en tecnología, cómo es posible que sigamos teniendo instintos tan primitivos, tan alejados de la realidad, para seguir haciendo y manteniendo ese juego tan primitivo”.

“Estamos ante la necesidad de un cambio antropológico radical”, repetía insistentemente el nuevo ministro. José Guirao tiene claro que no será un cambio fácil, “la especie humana en su soberbia ha olvidado todo lo que la hace humana” intuye que será un reto despertar a la población de esa soberbia y sentido de impunidad que existe tener la licencia de maltratar. Dice que bajar del Olimpo a los seres superiores será complicado, “hay que empezar a considerar a los animales iguales en todo". “Iguales en inteligencia, sensibilidad, en derecho a la vida”.

Una cura de humildad

Sabe que colocar en el mismo escalón de todos por iguales a la población será difícil, pero afirma que “necesitamos una cura de humildad para esta especie que está convencida de acabar con todo”. Y para ello asegura apoyar todos los proyectos y todas las iniciativas que se alcen a favor de los animales. Sus afirmaciones prometen. Los toros se tambalean. “Hemos perdido toda la raíz por la tierra”. “Necesitamos un cambio antropológico de humildad”, sentenciaba.

José Guirao, el ministro de Cultura antitaurino

Aún no se sabe cómo enfrentará el nuevo ministro como animalista este sector, pero no será tarea fácil. Muy pronto se empezaron a inquietar los taurinos. Ahora con motivos y afirmaciones a ver cómo reaccionan. Lo que está claro es que tendrán que echar unos cuantos capotes y tendrán que hacer varias Verónicas para conseguir defender su impunidad. Parece que el toreo debería ir escribiendo una nueva página en su historia. Encontrar argumentos y verdades más allá de la tradición.

Empieza una época en la que ya no valen los razonamientos manidos. Una época en la que quien manda no sólo es que no está de acuerdo con lo pactado, sino que además está en contra y tiene todas las cartas para jugar, cambiar y ganar la partida. Ya pueden ir afinando la orquesta y aplanando el albero. Maquinando y barajando soluciones o alternativas. Porque el nuevo responsable de la tauromaquia en el Gobierno viene con fuerza, con ideales y dispuesto a dar la última estocada.