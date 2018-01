¿Te crees muy culto? Demuéstralo en nuestro test semanal

El cine se rinde a Winston Churchill -"No quedan líderes como él"-, el paraíso festivalero maltrata a sus músicos, Facebook sigue asesinando al periodismo, el Gobierno señala que el sector del videojuego es "machista" y "sin músculo", Greta Gerwig asegura que no trabajará de nuevo con Woody Allen, un amigo de Kurt Cobain hace públicas cuatro grabaciones inéditas de Nirvana, y el Museo Dalí crece en visitas (sin el cuerpo del pintor)... un largo etcétera. Esto no para. ¿Has hecho los deberes esta semana?