Estos son los nuevos directores de los seis grandes espacios culturales de Madrid

Seis jurados formados por 30 profesionales independientes, entre los que hay 5 Premios Nacionales, 1 premio Velázquez, 1 Medalla de Oro de las Artes y 7 directores de espacios culturales de referencia nacionales e internacionales, entre otros, han elegido las nuevas direcciones para los seis grandes espacios culturales de Madrid. Matadero Madrid, Centro Cultural Conde Duque, CentroCentro, Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa, Teatro Circo Price y MediaLab Prado estrenarán el próximo mes de enero nueva etapa y nuevas direcciones elegidas por primera vez en concurrencia pública y a través de un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura.

En total han sido 126 las candidaturas a la dirección de estos seis grandes espacios de referencia en la cultura de Madrid que han sido analizados por el jurado durante el proceso de selección, que terminó en la tarde de ayer. La directora del California Institute of Arts de Los Ángeles, los fundadores del BE Festival de Birmingham o la directora de exposiciones y actividades del CCCB de Barcelona, son algunas de las y los elegidos para esta nueva etapa de los espacios culturales de Madrid.

Las direcciones de estos seis grandes centros se suman a las ya elegidas por concurso público, Teatro Español y Naves de Matadero, en una iniciativa del Área de Cultura y Deportes sin precedentes por su alcance y compromiso con el código de buenas prácticas en cultura. Esta apuesta busca impulsar la excelencia en los grandes espacios culturales de la ciudad, fomentar la igualdad de oportunidades, garantizar la profesionalización de la elección de direcciones y dotar de una mayor envergadura y personalidad a los contenedores de la cultura madrileña.

En total 4 de las 6 direcciones recaen en expertas en gestión cultural que, junto con Carme Portaceli en la dirección del Teatro Español y Lola Salvador en Cineteca, ponen a un 60% de mujeres al frente de buques insignia de la cultura madrileña dependientes del Ayuntamiento.

Matadero y Conde Duque

Para Matadero Madrid el jurado ha elegido a Rosa Ferré, filóloga con más de 20 años de experiencia en la programación cultural multidisiciplinar y la dirección de proyectos expositivos. Desde septiembre de 2012 es jefa de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y desde mayo de 2016 directora de actividades culturales de la misma institución.

El proyecto de Rosa Ferré para Matadero ha sido elegido de manera unánime de entre 24 candidaturas presentadas por un jurado compuesto por Christel Coolen, desde 2005 asesora de Cultura y Diplomacia Pública de la Embajada de los Países Bajos en España; Ángeles Albert de León, directora de la Academia de España en Roma y ex directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura; Ane Rodríguez Armendáriz, directora cultural de Tabakalera centro internacional de cultura contemporánea (San Sebastián); Martí Manen, crítico y comisario de arte; y Nuria Enguita, directora de Bombas Gens Centre d’Art de Valencia, ex conservadora del IVAM de Valencia y ex directora artística de la Fundación Tàpies de Barcelona. El jurado ha valorado la “coherencia y viabilidad” de su proyecto, así como “su experiencia institucional al frente del CCCB”, “su visión integradora y transversal de los programas y la vocación de la sustentación frente a la promoción”.

Isla Aguilar y Miguel Oyarzun.

Por su parte para el centro Conde Duque han sido elegidos en dirección colegiada Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, fundadores del BE FESTIVAL (Birmingham European Festival), festival de artes escénicas, plásticas y de cultura visual de referencia en Europa. Isla Aguilar es, entre otras cosas, Máster en Fine Arts Curating en el centro Goldsmiths de la Universidad de Londres y doctora en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Por su parte, Miguel Oyarzun es licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) y diplomado en Performing Arts Leadership en el Royal Northern College of Music de Manchester.

El proyecto de Isla Aguilar y Miguel Oyarzun para Conde Duque ha sido elegido de manera unánime entre 31 propuestas por un jurado compuesto por Santiago Alcanda, periodista especializado en música; Lola Blasco Mena, dramaturga, directora de escena y actriz y Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016; Jordi Buxó, cofundador de El Pavón Teatro Kamikaze y Premio Nacional de Teatro (Madrid); Pablo Iglesias Simón, director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD, Madrid) y dramaturgo, director de escena y diseñador de sonido; y Mónica Runde, coreógrafa, bailarina y docente, fundadora y directora de 10&10 Danza y Premio Nacional de Danza en 2000.

CentroCentro y Teatro Fernán Gómez – Centro Cultural de la Villa

Para CentroCentro, el jurado ha elegido a Ruth Estévez, directora y curadora jefe del RedCat/California Institute of the Arts (CalArts), centro multidisciplinar enfocado a las artes visuales y escénicas ubicado en Los Ángeles (EEUU).

El proyecto de Ruth Estévez para CentroCentro ha sido elegido de entre 21 propuestas por un jurado compuesto por Pablo Martínez, jefe de programas en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA); Félix Palomero, director gerente de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra; Lourdes Fernández, directora del centro de arte y cultura contemporánea Azkuna Zentroa en Bilbao; Lucia Casani, directora de La Casa Encendida en Madrid; y Concha Jerez, artista, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2011 y Premio Nacional de Artes Visuales 2015.

Ruth Estévez.

Este jurado ha querido destacar la elección por unanimidad de Ruth Estévez por “su experiencia en proyectos similares en otros centros internacionales de prestigio como el Red Cat de Los Ángeles”, así como por el “carácter multidisciplinar de su formación”, que “puede aportar una metodología y resultados muy interesantes para CentroCentro”.

Para Teatro Fernán Gómez – Centro Cultural de la Villa el jurado ha elegido a Ignacio Marín Valiño. Entre otras cosas, Valiño ha desarrollado su carrera profesional como director artístico y productor de proyectos escénicos y musicales, un ámbito de programación que, como recogían las bases del concurso Fernán Gómez, se abordará con más fuerza en esta nueva etapa del centro.

En 2002 fundó la productora Stage Planet, con más de 1.200 conciertos y festivales en España y Europa a sus espaldas, enfocado especialmente en la World Music, Clásica Contemporánea, Jazz y Pop-Rock adulto. Ha colaborado con artistas como Patti Smith, Ryuichi Sakamoto, Lou Reed, Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Cesaria Évora, Chico Buarque o Robert Fripp, entre otros.

Ignacio Marín Valiño.

El proyecto propuesto por Ignacio Marín para Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa ha sido elegido de entre 34 propuestas por un jurado compuesto por Miguel Álvarez Fernández, musicólogo, director de los programas Ars Sonora y La tertulia de Radio Clásica de Radio Nacional de España (RNE); Lara López, periodista de RNE especializada en músicas del mundo, que ha dirigido Radio 3 y ha sido Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; José Luis Raymond, artista, director de escena y profesor en la RESAD; Laila Ripoll, dramaturga y directora de escena, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2015; y Rodolfo Ruiz, Actor, profesor e investigador teatral.

El jurado ha declarado que el proyecto de Ignacio Marín “se ha destacado entre los demás candidatos por la coherencia de su planteamiento, su adecuación a los objetivos definidos en las Bases de la convocatoria (…) así como por la vocación integradora de las distintas disciplinas artísticas implicadas en el proyecto, y por la dimensión social del mismo”.

Teatro Circo Price y Medialab-Prado

La nueva dirección elegida para el Teatro Circo Price ha sido María Folguera, hasta ahora responsable de programación de Circo Price. Folguera es escritora, directora de escena y dramaturga, licenciada en Dirección de Escena por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid.

El proyecto de María Folguera ha sido elegido de entre otras 11 propuestas por un jurado conformado por Francesc Casadesús, director del Festival Grec de Barcelona y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; Jesús Chacón, actor, director y docente, especialista en puesta en escena de circo; Itsaso Iribarren, creadora escénica y audiovisual y profesora en la Escuela de Circo Carampa; Ana López Asensio, directora del Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) y miembro de la Red Vasca de Teatros-Sarea y RedEscena– Red española de Teatros; y Rafael Peñalver, redactor de la revista Zirkólika, director de las últimas cuatro ediciones de la Gran Gala Internacional en el Teatro Circo Price y uno de los socios fundadores de MADPAC (Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid).

Marcos García.

El jurado ha destacado en su elección “el equilibrio de su propuesta con su defensa y explicación, la adecuación de la misma tanto a la misión y objetivos del centro como a las funciones definidas en las bases, destacando que plantea una proyección muy estructurada y realista a tres años, con visión institucional y con un destacado bagaje sobre la memoria del circo y su relación con Madrid”.

Por último, la dirección de Medialab-Prado, que fue elegida ayer por la tarde, ha recaído en Marcos García, director hasta ahora de MediaLab Prado.

El proyecto propuesto por Marcos García ha sido elegido unánimemente de entre 5 candidaturas presentadas por un jurado conformado por Pau Alsina, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y director de Artnodes, revista de arte, ciencia y tecnología; Eva Franch i Gilabert, directora de Storefront for Art and Architecture y profesora en la Cooper Union School of Architecture en Nueva York; Natxo Rodríguez Arkaute, artista y director de acción cultural y profesor del departamento de Arte y Tecnología de la Universidad del País Vasco; Daniel García Andújar, teórico y artista visual cuyas obras se han exhibido en Manifesta 4, Bienal de Venecia y que tuvo una exposición individual en el Museo Reina Sofía en 2015; y Yaiza Fernández, profesora en el departamento de Bellas Artes de Central Saint Martins (University of the Arts London), donde dirige el Máster de Investigación en Estudios Expositivos y que ha trabajado como jefa de Programas Públicos en el MACBA, directora del CENDEAC y comisaria del CAAM.

El jurado ha valorado particularmente del proyecto presentado por Marcos García “no sólo su trayectoria anterior, sino el nuevo proyecto presentado. Se ha valorado su capacidad para evolucionar, ejerciendo la autocrítica de forma objetiva e identificando los retos que afronta en esta coyuntura Medialab-Prado”, según el acta de la decisión final.