El Instituto Cervantes confía en Rajoy para abrir tres nuevos centros.

El Instituto Cervantes retomará su política de expansión con la apertura de nuevos centros en Dakar, Zúrich y Seúl, ante los "signos positivos" hacia un incremento presupuestario en 2018 y tras cinco años en los que sus esfuerzos se centraron en mantener los que ya estaban en funcionamiento. Será una de las medidas que anuncie su director, Juan Manuel Bonet, al Patronato, que se reúne hoy en el Palacio Real de Aranjuez con la ausencia por primera vez del Rey -sólo una vez el monarca emérito delegó en el entonces príncipe por motivos de salud- y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debido a la situación de Cataluña.

Bonet anunciará los nuevos centros con los presupuestos del próximo año en el aire y sin vistas de que se aprueben en un futuro próximo, aunque a pesar de ello ve "signos positivos" por parte del Gobierno y confía en que la autofinanciación (un 48%) les permitirá "crecer", algo que fue "imposible durante los años de crisis", cuando el trabajo se concentró en mantener los centros abiertos en funcionamiento y sólo se cerraron dos, uno por guerra (Damasco) y otro por decisión política (Gibraltar).

Hay que remontarse a 2012, cuando los entonces príncipes inauguraron oficialmente el centro de Cracovia -presupuestado en 2011- para celebrar una nueva sede del Cervantes, que en 2018 se instalará en Dakar, "lo que nos permitirá plantearnos otras opciones en África, donde existe bastante demanda de clases de español y sobre todo de formación de profesores" y sólo está presente en Egipto y el Magreb.

A partir del año próximo se iniciarán los trámites para la apertura en Zúrich y no tiene fecha el de Seúl, ha dicho Bonet, quien ha subrayado antes de su primera reunión del Patronato como director del Cervantes que tanto los embajadores en España como los diplomáticos españoles en el mundo les "transmiten interés de los cinco continentes por crear centros".

Uno en el que quieren centrarse es Asia, donde otras instituciones culturales europeas están "muy volcados" y la dirección del Cervantes cree que hay que "hacer mucho esfuerzo" ante las "posibilidades de expansión". No en vano, el centro de Shanghái se autofinancia y cuenta con unos 4.000 alumnos, "bastante más que muchos centros europeos". Otra novedad, que arrancará este mes, es la creación de la Tribuna del Hispanismo, que con una periodicidad trimestral invitará a ponentes para analizar el trabajo de este colectivo. La primera se dedicará a los hispanistas ingleses, personificados en Sir John Elliott.

En cuanto al plan de choque cultural que anunció durante su toma de posesión el pasado febrero, ha explicado que contendrá medidas como que las actividades se adapten más "a las especificidades de cada ciudad y país", con proyectos bilaterales como la muestra que recorrerá los cinco siglos de relaciones España-Brasil (2019) y la que se organizará en 2020 sobre la presencia de Marruecos en la cultura española en los siglos XIX y XX.

El Instituto Cervantes participará también en grandes conmemoraciones, como las de los fallecimientos de Azorín y Miguel Hernández este año, o de Juan Sebastián Elcano y el ultraísmo el próximo, y del Camino de Santiago en 2020, "ya sea en forma de exposiciones, presentaciones de libros o coloquios".

Otra de las medidas emprendidas por el nuevo director es la renovación de la web para hacerla "más moderna" y que resulte "más fácil" acceder a la memoria de la institución. Bonet, quien ha hecho hincapié en la vocación iberoamericana y europeísta del Cervantes en su labor de diplomacia cultural, ha expuesto que en el último curso académico se registraron 130.544 matrículas para estudiar español y que el número de candidatos para obtener el diploma de español -"uno de nuestros productos estrella", ha dicho- superó los 109.000, un 22 por ciento más que en el curso académico precedente.

También se ha referido el director al futuro del español en Estados Unidos, "donde hay más hispanohablantes que en España" y tiene el Cervantes tres centros, varias aulas y el Observatorio de la Lengua y las Culturas Hispánicas, en Harvard, "importante" en estos momentos "complicados" para nuestra lengua por la Presidencia de Donald Trump, pese al "gran interés" por ella y por la cultura en español.

En cuanto a la difusión de las otras lenguas cooficiales de España, ha apuntado que aunque "puede haber quien piense que no hacemos nada por ellas, no se puede decir que no estemos pendientes de esas cuestiones" y ha citado como ejemplos, centrándose en el caso catalán, las actividades propias o en colaboración con otras entidades organizadas en torno a figuras como Joan Miró, Enrique Granados o Josep Plà.