La famosa actriz que se esconde tras la voz en off de 'Los Gipsy Kings' en Cuatro

Si hay un formato de telerrealidad que se ha convertido en seña de identidad de Cuatro, ese sin duda es Los Gigy Kings. El día 11 de enero la última temporada llega a su fin. Un docureality que sigue el día a día de cinco familias de etnia gitana y que ha hecho que los Salazar o los González y sus andanzas sean seguidas por millones de espectadores. Incluso algunos de sus personajes han dado el salto a otros programas de la cadena, como Supervivientes o Gran Hermano VIP.

Parte del éxito del programa se debe a las locuciones que acompañan las aventuras de las diferentes familias que se narran en el programa. La narración corre a cargo de la popular actriz Teté Delgado (55 años).

María Teresa Delgado Criado, nació el 28 de junio de 1965 en Ferrol (La Coruña). Aunque desde pequeña tenía afición a cantar e interpretar, nunca se lo planteó profesionalmente hasta llegar a la veintena. Antes de dar el salto al mundo del espectáculo, estudió Psicología en Santiago de Compostela, pero nunca terminó la carrera.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, la sociedad gallega vivió un momento de expansión cultural. Las industrias de la moda, la música o el teatro se vieron incentivadas por lo que se conoció como 'movida viguesa' o 'movida del norte'. Un movimiento cultural parejo al de la movida madrileña. En esos años comienza Teté a participar en obras de teatro y programas de radio.

En esos años dio el salto a la televisión autonómica, la TVG con programas de entretenimiento y magacines como A reoca, Magazine Na Casa, Café, Café, Galicia enteira, Bis a Vis o Con Luz propia. También en esos años participó en una película considera clásica en el underground español, La matanza caníbal de los garrulos lisérgicoscon la participación de músicos de los grupos Def con Dos y Siniestro Total.

Fue con la serie Pratos Brutos con la que se hizo popular en toda Galicia y de ahí daría el salto al culebreón de Telecinco El Súper. En esta serie diaria interpretaba a una cajera, íntima amiga de la protagonista interpretada por Natalia Millán.

Desde entonces, Teté no ha dejado de participar en series a nivel nacional como El botones sacarino, El comisario o en la fallida Ellas y el sexo débil, creada y protagonizada por Ana Obregón (65). En la pantalla grande, sin embargo, siempre ha interpretado papeles secundarios como en Franky Banderas, La marcha verde o Lisístrata.

Con Josema Yuste en la obra 'Se infiel y no mires con quién'. Gtres

La música y el teatro siempre han sido sus prioridades. En el plano musical ha liderado las bandas Teté y los Ciclones y, actualmente, Teté y los Supremos. En el teatro ha tenido éxitos con obras como Gorda, junto a Luis Merlo (55) o El pisito junto a Pepe Viyuela. Actualmente, lleva dos temporadas representando la comedia Se infiel y no mires con quién junto a Josema Yuste (66).

También ha colaborado como tertuliana en programas como Chanel nº 4 o Mira quién baila en la que ejerció como jurado durante todas sus temporadas en Televisión Española. En 2015 comenzó a ejercer de narradora de Los Gipsy Kings. Una experiencia que también ha repetido en otro reality de Cuatro Weddins.

En el plano personal lleva años saliendo con el también actor gallego Anxo Carbajal. "Mi novio es muy inteligente y más práctico que yo, y además de ser actor es funcionario, así que come siempre. No tenemos celos profesionales y ni se me pasa por la cabeza", contaba en una entrevista en Diez Minutos. Aunque reconoce que le gustan los niños, confiesa que nunca se ha atrevido con la maternidad porque "me ataría un poco a la hora de vivir".

[Más información: Raquel Salazar reaparece en el debate de' GH VIP' tras su discusión con Jorge Javier Vázquez]