¿Dónde está Jordi González? El regreso que no se ha cumplido y el proyecto que podría 'rescatarlo'

A finales del pasado mes de mayo, Jordi González (58 años) se despedía por sorpresa de los espectadores de Supervivientes: Conexión Honduras a pesar de que aún quedaba un debate más por emitirse, al frente del cual estuvo Sonsoles Ónega (42), sin que ni el presentador ni la cadena diesen explicaciones de ese relevo.

Tras dedicar un mensaje de gratitud a los directivos de Mediaset, al equipo de la productora Bulldog TV y a su compañera Lara Álvarez (34), el catalán se dirigía a la audiencia con un escueto "muchas gracias y nos vemos más pronto que tarde".

Jordi González se despidió de la audiencia el 24 de mayo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Gtres

Inmediatamente después de aquella despedida, Jordi borró todo rastro de su existencia en Instagram, lo cual desató todo tipo de rumores sobre su futuro en la compañía de Paolo Vasile (67). El revuelo fue tal que el propio presentador tuvo que dar explicaciones de su misteriosa desaparición, asegurando que se trataba de un descanso temporal: "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones", declaró a Yotele.

De esa manera, Jordi González ponía fecha a su regreso al trabajo y, por tanto, a las redes: "En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", aseguraba. Sin embargo, con la llegada de la nueva temporada nada se ha sabido del presentador, que sigue sin ejecutar su prometida reaparición en las redes y tampoco tiene proyectos previstos en Mediaset.

De hecho, Telecinco acaba de estrenar la segunda edición de La casa fuerte, con la que se prevé que cierre su año de realities y, al igual que ocurriera con la anterior entrega, la cadena no ha contado con Jordi entre su plantel de presentadores. Jorge Javier Vázquez (50) sigue al frente de las galas, mientras que Sandra Barneda (45) sustituye a Sonsoles Ónega en los debates y Lara Álvarez ha tomado el relevo a Nuria Marín (39) en las conexiones desde la casa.

El regreso de 'Gran Hermano' en 2021 podría suponer la reaparición del presentador. Gtres

El pasado 11 de junio, el presentador aprovechaba para lanzar un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde sí ha mantenido su perfil público, aunque con escasa actividad: "La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo", aseveraba.

Si bien parece que por el momento la cadena de Fuencarral no se plantea contar con Jordi González para sus proyectos, lo cierto es que el catalán es uno de los pocos privilegiados vinculados a Mediaset con un contrato de larga duración, por lo que en los próximos meses podría darse su esperada reaparición en los platós.

Precisamente estos días se ha conocido que la cadena tiene previsto recuperar el próximo año el formato Gran Hermano. "Volverá el año que viene, pero volverá", afirmaba el director general de contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, durante la rueda de prensa de presentación de la segunda edición de La casa fuerte.

El regreso del reality de convivencia, que además volverá en alguna de sus versiones con famosos, podría ser la oportunidad ideal para que Jordi González vuelva a ponerse al frente de un programa en Telecinco, pues desde 2004 ha presentado los debates de 11 ediciones anónimas, así como varias entregas de GH VIP y la única edición de GH DÚO que se ha emitido en España por el momento.

