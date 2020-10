Alejandra Rubio responde a todos los que la llaman "cría" y "mentirosa"

Las Campos siguen en boca de todo el mundo. Y aunque Jorge Javier (50 años) ha asegurado que no quiere avivar la guerra y que ahora va a tender puentes para que la tensión existente entre María Teresa (79), Terelu (55) y Carmen Borrego (54) por un lado, y muchos de los colaboradores habituales de Mediaset por otro, la realidad es que de momento el mediático clan siguen en el ojo del huracán. Y siguen acaparando todas las críticas. Por eso, una vez más, Alejandra Rubio sale en defensa de su familia y no duda en responder a todos ellos que también la han cuestionado a ella, como Antonio Rossi y María Patiño. Eso sí, confiesa que lo único que quiere es que todo termine.

Esto es un no parar en la guerra. Ahora está en el medio, cómo se siente.

Es que no hago nada más que decir esto, solo quiero que acabe ya.

María Patiño, ha dicho que es usted una cría y una mentirosa.

De eso no voy a decir nada, ni me voy a molestar. Yo hablo donde tengo que hablar, si mañana tengo que estar en otro programa, como dice ella, hablaré en otro programa como soy, con mi sinceridad y punto. No soy ninguna mentirosa.

Kiko Hernández dice que su tía, va a hacer una exclusiva de todo esto a espaldas de tu madre.

No sé nada, de verdad. Yo soy la última que me entero de estas cosas. Espero que no porque no quiero que esto siga, pero bueno, aquí cada uno hace lo que quiere, a mí me parece muy bien.

¿Cómo se siente cuando todos le dicen que es una niña?

Lo soy, lo soy, me queda mucho por aprender, intento coger consejos de todos, aquí soy la nueva y eso es así. No me ofende que me llamen niña. Me queda mucho por aprender.

Si tuviera que enviar un mensaje en esta guerra.

Nada, paz y amor. Que todo en la vida sea esto.

¿Su abuela cómo está?

Bien, tampoco he hablado mucho con ella así que tampoco tengo mucho para decirte.

Ha estallado también Alessandro Lequio.

No sé, al final es un enfado entre Jorge y mi abuela, los demás no pintamos mucho, en general. Ni nosotras ni los demás.

A Jorge no le tiene miedo, lo dejó bien claro.

Sí, pero no es nada malo, le respeto mucho pero no le tengo miedo, creo que no hay que tenerle miedo a nadie y menos en el trabajo, es un poco absurdo.

¿Jorge se ha puesto en contacto con usted?

No voy a hablar de eso.

Su abuela tiene que estar sufriendo.

No voy a decir nada, vale.

Su madre cómo está.

Muy bien. Todos fenomenal.

Que se acabe esto.

Sí, que se acabe. Paz y amor.

