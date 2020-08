Kiko Jiménez manda un contundente mensaje a Gloria Camila antes de ir a juicio

Este pasado viernes por la tarde, el periodista Kike Calleja (38 años) daba la información en Sálvame. Kiko Jiménez (28) y Gloria Camila (24) se verían las caras en el juzgado si no llegan a un acuerdo. Ahora, el novio de Sofía Suescun (24) se muestra de lo más optimista posible con llegar a un acuerdo con la hija de Ortega Cano (66) en el acto de conciliación el próximo 1 de octubre.

"Esperemos que se presente y que lleguemos a un acuerdo que es lo más lógico", comentó el extronista. Kiko Jiménez insiste que, tras llegar a un acuerdo con José Ortega Cano, lo mejor que puede pasar para todos es que la hija del diestro y él también logren entenderse: "La demanda está puesta desde marzo, por eso el acto de conciliación tiene ese objetivo. Llegar a un acuerdo y ya está. Es lo mejor para ambos".

Kiko Jiménez en 'Sálvame'.

El colaborador pide a Gloria Camila que rectifique tras las presuntas declaraciones en las que la reportera de Volverte a ver hablaba de los malos hábitos de su exnovio: "Yo lo que le pido, lo principal, es que rectifique. Ella sabe que yo soy una persona sana y no sé por qué dijo eso en ese momento". No obstante, Kiko Jiménez ahora está dispuesto a llegar a una conciliación con su ex y no le pedirá los 20.000 euros que le reclama si le pide perdón públicamente y admite que él jamás ha consumido ninguna sustancia.

Pero el conflicto, lejos de acabarse, parece que solo acaba de empezar. Según desvela Calleja, Gloria Camila no tiene intención de llegar a un acuerdo: "(Los 20.000 euros) se lo vas a pagar tú porque ella también te ha demandado a ti".

No es la primera vez en los últimos tiempos que Kiko Jiménez tiende una mano amiga a su ex, Gloria Camila, con la que ha confesado no querer tener mala relación. Tanto es así que tuvo un bonito gesto con ella al enviarle un mensaje de ánimo después de que robaran en su casa. En cambio, en la hija de Rocío Jurado el resquemor parece seguir muy presente.

Ver esta publicación en Instagram Me voy de cenita con mi amor 👫🏾 Total look @guess Una publicación compartida de Kiko Jimenez (@kikookiko) el 24 Jul, 2020 a las 1:22 PDT

En cuanto a la mala relación con su suegra, Maite Galdeano (51), Kiko Jiménez confiesa lo siguiente: "Hacemos todo lo posible por Sofía, ella es la que está en medio, pero nosotros nos llevamos a ratos bien, otros ratos no tan bien... pero bueno, la convivencia es así. Yo tengo mi casa, ella tiene la suya y Sofía va de su casa a la mía".

[Más información: Kiko Jiménez y Sofía Suescun: un noviazgo a prueba de polémicas]