1 de 8

La hija de Ortega Cano ha publicado una rotunda reflexión en la que explica por qué no puede odiar a alguien de su pasado: "Contigo aprendí que hay lugares a los que no quiero volver. Y versiones que no quiero volver a ser", escribe la joven. Esta no es la primera vez que un mensaje de Gloria Camila parece estar dirigido a su exnovio, Kiko Jiménez, con quien rompió su relación el verano pasado.