Yola Berrocal habla sobre su relación con Joaquín Prat: "Voy a contar toda la verdad"

Cual flamante ganadora, así es cómo Yola Berrocal (49 años) entró en el plató de Sálvame este lunes. Una visita en la que contó cómo se siente tras haber alcanzado el triunfo junto a Leticia Sabater (54) en el reality La Casa Fuerte. Si bien es cierto que su logro parecía, a priori, el tema central de su presencia en el programa, muy pronto los colaboradores se apresuraron a preguntarla por las palabras que dedicó a Juaquín Prat (45) durante el concurso.

Durante una conversación que tuvo con su pareja en la competencia, Yola contó que le atraía mucho un presentador de Mediaset cuyo nombre respondía a las iniciales J.P. "Hay un presentador que me gusta mucho. No voy a decir el nombre. Su nombre empieza por Jota, JP. Es una persona súper divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito", explicaba la concursante. Unas palabras que no tardaron en tener una gran repercusión. Cabe destacar que en el año 2008 se publicaron unas imágenes en en las que Joaquín Prat y Yola Berrocal aparecían tumbados el uno sobre el otro y besándose en un parque. Instantáneas de las que muchos extrajeron la conclusión de que entre ellos existía un romance.

Yola Berrocal en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

Doce años después, este asunto ha vuelto a ponerse sobre la mesa, razón por la que Joaquín Prat invitó a Yola para que contase en su programa lo que de verdad sucedió entre ellos. "Yo tengo que hablar con él, primero quiero darle las gracias porque me ha defendido muy bien, lo he visto y se lo agradezco muchísimo", esbozaba la concursante de realitys, y añadía: "Yo voy a contar toda la verdad, voy a quedar con él y lo voy a explicar".

Ansiosos por conocer la verdad que Yola dice querer exponer próximamente, Carlota Corredera (46) insistió a su invitada y le preguntó si era cierta la teoría de que tendió una trampa a Joaquín para que los paparazzis le captaran en actitud cariñosa con ella. Un rumor que ha cogido mucha fuerza en las últimas semanas y ante el cual su protagonista parece querer mantener, por el momento, el enigma. "Es que quiero contárselo a él, me caes fenomenal Carlota, pero quiero contárselo a él en persona", asentía la ganadora de La Casa Fuerte, que se sentará frente a frente con Prat en tan solo unos días.

La ganadora de 'La Casa Fuerte' contará "la verdad" sobre su relación con Joaquín Prat.

