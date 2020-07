Oriana e Iván, la pareja más empalagosa tras convertirse en novios oficialmente

Oriana Marzoli (28 años) e Iván González (28) han dado un paso más en su relación de idas y venidas y se definen oficialmente como novios. El gaditano, de lo más romántico, se ha declarado al más puro estilo película romántica de Hollywood: "Yo no entró a tu vida para hacerte sufrir, entro a tu vida para hacerte feliz. Para que todo lo mal que lo hayas pasado se olvide y empieces una vida junta conmigo. Yo cuando te digo que te quiero lo digo de verdad. Cada día me doy más cuenta de que quiero estar contigo. Oriana Cristina Marzoli, ¿quieres ser mi novia?".

Iván se ha dado cuenta de que Oriana es "la persona con la quiero estar dentro y fuera de aquí" y se ha lanzado a por ella, dejando a un lado sus miedos y sus dudas. La polémica concursante de "La casa fuerte", pillada por el jerezano desde el inicio del concurso - después de tener un affaire antes del reality - se ha derretido con la sorprendente declaración de amor y ha cubierto de besos a su ya, oficialmente, novio.

La pareja de enamorados durante el concurso.

Para poner el broche de oro a esta oficialización de la relación, Iván organizó una cena japonesa para su chica. Entre risas y confidencias, la ex de Tony Spina ha brindado "porque realmente funcione fuera y nada pueda influir en lo que pensamos el uno del otro".

Iván, mucho más profundo, brindaba porque "este sea el comienzo de una bonita de historia de amor de duración eterna. No eres mi novia desde ayer, para mi eres mi novia ya desde hace tiempo. Hay veces que me he sentido muy agobiado porque lo pasaba mal cuando tú lo pasabas mal. Con esos detalles me he dado cuenta de que eres la persona con la que quiero estar dentro y fuera del programa"

Sendos "te quiero" de Oriana a su ya novio y posteriormente, de Iván a su chica, acompañados de besos y carantoñas que demuestran que, ahora sí, los polémicos concursantes han decidido apostar por su historia de amor.

¿Cuánto tiempo durarán así de enamorados? ¡Se admiten apuestas!

