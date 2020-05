Noemí Galera anuncia el regreso de 'OT 2020': "¡Volvemos ya!"

Noemí Galera (53 años) ha sorprendido en directo a los concursantes de Operación Triunfo 2020 con la noticia que más esperaban desde que abandonaron la Academia por la crisis del coronavirus: el programa volverá muy pronto. Así se lo ha hecho saber a los 'triunfitos' durante una videollamada: "Hay cosas que no están en nuestra mano. Entonces yo lo que os pido es que tengáis un poquito de paciencia porque... necesitamos que os hagáis las maletas esta tarde", reveló la directora.

Las reacciones de sorpresa, alegría y emoción no se hicieron esperar, así como la necesidad de saber cuándo se producirá el ansiado regreso. "Hay un montón de cosas previas que hemos de hacer al regreso. Nos tenemos que hacer pruebas. Tampoco hay billetes y no es tan fácil, pero se acabó la espera y volvemos a estar todos juntos", ha aclarado Noemí, sin poder concretar la fecha de la vuelta a la Academia.

Así, tras siete semanas de parón, los concursantes podrán tener muy pronto un final en condiciones para su edición, con la celebración de cuatro galas de las que saldrá el ganador de OT 2020. "Es un mes que tenemos de premio, porque yo durante mucho tiempo he pensado que igual esto no podíamos terminarlo", ha confesado la directora. Por ello, aconseja aprovechar al máximo esta nueva oportunidad: "Acabémoslo como se merece porque es una edición muy chula y tenéis mucho talento. Y no era justo que os pasara esto. Todos tenemos muchas ganas de terminarlo"

Evidentemente, el regreso de OT 2020 se producirá aplicando las nuevas medidas de seguridad y protección contra la pandemia del Covid-19. "Tenéis que tener muchísimas más precauciones que antes, si cabe" ha advertido Noemí. "Una vez estemos en la Academia va a ser en la línea de las últimas dos semanas que estuvimos allí, no podremos tener contacto. Mientras el Gobierno no diga lo contrario vamos a seguir las indicaciones que nos den".

Los nueve concursantes que siguen en la competición han mostrado su emoción por reencontrarse. Algunos de ellos, incluso, no han podido contener las lágrimas. "Siento lo mismo que cuando nos cogisteis para el casting", ha expresado Eva. Nía, que fue una de las que peor llevó la noticia de la cancelación temporal del programa, ha roto a llorar de alegría: "¡Que nos vamos a ver ya por fin!".

La vuelta de OT 2020 supondrá, además, la oportunidad para Roberto Leal (40) de despedirse de este formato por todo lo alto antes de comenzar su nueva andadura en Antena 3 al frente de Pasapalabra.

