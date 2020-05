Roberto Leal: “Si Antena 3 te ficha para ‘Pasapalabra’ es para que seas tú mismo, no un muñeco”

Con la desescalada en marcha, las televisiones tratan poco a poco de recuperar la normalidad. En el caso de Antena 3, una de sus apuestas con más fuerza es el retorno de Pasapalabra, un programa que tendrá a Roberto Leal (40 años) como presentador. Él fue de uno de los invitados a El Hormiguero este lunes junto a Luis Fonsi (42).

Pero antes de dar paso al presentador y al cantante, llegó el habitual monólogo de Pablo Motos (54), un speech que ha cobrado más trascendencia si cabe en las últimas semanas por sus críticas políticas. Esta vez, sin embargo, el de Requena volvió a la senda de mandar mensajes de utilidad para la audiencia en materia de salud: “Quería explicar por qué tenemos sueños y pesadillas tan raros y por qué las recordamos, cuando habitualmente no lo hacemos. La explicación científica es que al estar todo el día en casa, nuestra inspiración se ha quedado sin alimento, así que recordamos cosas del pasado. Además, al haber menos actividad física durante el día, nos despertamos con más facilidad”, comenzó.

Su explicación se completó con datos como que “las señales que envían a tu cabeza los sueños es parecido a los de las drogas sintéticas, por lo que la desinhibición es total. Los sueños nos ayudan a superar cosas del día, asuntos que nos generan estrés, por la noche nuestro subconsciente sana algunas heridas, pero cuando tienes pesadillas es un síntoma de ansiedad”.

¿Por qué estamos teniendo sueños y pesadillas tan raros y tan vividos? #QuédateEnCasaEH25 pic.twitter.com/2oibUVdnlp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 4, 2020

Después de ello, la mesa de la tertulia abordó uno de los asuntos que se dará en breve. Para Pablo Motos “estaremos en una terraza semivacía, pero con 100 personas esperando”, una idea que fue respaldada por El Monaguillo (46) quien cree que ahora “habrá que hacer como los abuelos en la playa con la sombrilla, llegar a las cinco de la mañana para coger sitio”, lo que llevó a los colaboradores a especular con la posibilidad de que se tenga “manga ancha” con el tamaño de las terrazas por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que solo contarán con el 50% de su aforo.

Como Fonsi por su casa

Después de esta y otras divagaciones, llegó el turno de entrevistar a Luis Fonsi, confinado en Miami, con su mujer, hijos y suegra. “Estoy comiendo de maravilla y portándome bien, quedándome en casa”, expuso el puertorriqueño, destacando que allí el confinamiento está abriéndose lentamente “aunque yo tengo mi estudio en casa y prefiero estar aquí”. Sobre la rutina diaria reconoce “que hacer las tareas escolares de los niños ha sido duro”.

Sobre su situación profesional, Fonsi tuvo que suspender su gira por el coronavirus, pero pudo tomar parte de un evento con grandes artistas como Lady Gaga o The Rolling Stones con fines solidarios. Preguntado por cómo hubiera sido ese concierto en vivo, destacó que “fue impresionante cuando me invitaron y me dijeron quién iba a estar. Fue muy bonito y sobre todo recaudar cientos de millones de dólares. Extraño estar en el escenario y sentir el calor del público, pero la tecnología me permite estar conectado con los fans, uno se tiene que adaptar, hacer música y seguir conectado”.

Todo ello ha coincidido con el lanzamiento de un nuevo single, ‘Girasoles’: “Es un tema un poco diferente a los anteriores que he lanzado, que eran más bailables. Es un regreso a las baladas, a música y voz. Aunque es un poco melancólica no es triste”. Para acabar, Luis Fonsi contó cómo readaptará su calendario de conciertos: “Todo lo que tenía programado se canceló esperando a ver qué va a pasar. Quiero pensar que en 2021 empezaremos de cero, hay que ser paciente y quiero pensar que la gente también estará deseosa de de volver a estar en un concierto en vivo. La música sana el corazón”, finalizó.

Por partida doble

Pocos minutos después llegó el turno de Roberto Leal. “Me toca darte la bienvenida en nombre de la cadena, espero que seas súper feliz y que te sientas como en casa”, le deseó Pablo Motos.

El de Alcalá de Guadaíra reconoció que “me hacía una gran ilusión ir de invitado, incluso cuando estaba en otra cadena. Me comprometo, sobre todo debes de comprometerte tú. Soy invitado de estaño, no de platino”, bromeó.

Sobre la vuelta de Pasapalabra, adelantó que “lo que vamos a hacer es mantener la esencia de ese concurso, que va a cumplir 20 años. Trabajamos en la misma línea, pero con un toque personal. Ya hemos empezado las grabaciones y me estoy adaptando. Los invitados que han venido son muy grandes y deseando que se estrene”.

Sin embargo, como cualquier comienzo, está habiendo un periodo de adaptación: “El primer día se hizo largo, me equivoqué como 20 veces, pero ya va todo mejor y estamos grabando como 2 o 3 veces por semana. Además, tiene su aquel enfrentarte al mítico rosco”, reconoció Leal.

A nivel más personal, Motos quiso saber si Roberto Leal había sentido lo mismo que él cuando en su día dejó Cuatro por Antena 3: “El cambio de cadena son ciclos. Estoy agradecido a TVE y sobre todo a Antena 3 porque me da la oportunidad. Contento, porque creo que se han hecho las cosas. Los primeros días tenía un pellizco en el estómago y lo sufrió mi esposa, que se sabe todos los roscos. Hablo muy rápido, lo del acento no importa si no afecta a la dicción, si Antena 3 te ficha es para que seas tú, no para que seas un muñeco”.

Lo que todavía no se conoce es la fecha exacta para la puesta de largo: “Se estrenará en mayo, pero no puedo decirte el día. Vamos a estar a la altura de lo que se espera y con el rosco mítico del programa como emblema”, describió antes de contar un detalle muy personal: conoció a su mujer en su etapa anterior en esta cadena. “Conocí a mi mujer en el comedor de Antena 3. Ella trabajaba haciendo prácticas en Equipo de Investigación, yo estaba en verano en Espejo Público. Ella se sentó en la mesa, había un hueco libre, y ahí sí que tiré de acentito y esas, y todo fue muy rápido…me costó 5 o 6 meses. Estaba haciendo un reportaje sobre María Dueñas y el libro ‘El tiempo entre costuras’, le regalé el libro y creo que ese detalle le encantó.

Antes de despedirse, Pablo Motos preguntó al invitado sobre si Pasapalabra va a ser su único proyecto en Antena 3: “No me pongas en ese aprieto, Pablo, hay cosas que no se pueden decir. Dilo tú”, le lanzó Leal. Motos despejó la incógnita: “Vamos a hacer un programa juntos, El desafío”. En relación a ello, el nuevo fichaje de Antena 3 confesó que “estoy deseando empezar. El día que salió el tema en El Hormiguero me llamó mi cuñado muy preocupado pensando que no se iba a hacer. Ahí estaré. Será un placer, me muero por trabajar con tu equipo”.