Roberto Leal enchufa a su madre en el programa de Canal Sur que ha creado junto a su mujer

Roberto Leal (40 años) está muy ilusionado ante su nueva aventura profesional. Y es que, además de repetir un año más en la presentación de las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu (50), el presentador, junto a su mujer, Sara Rubio, ha fichado por Canal Sur para un programa de entrevistas, Escala Sur. Lo han ideado ambos, mano a mano. Acaba de estrenarlo en la cadena autonómica y ha dado la sorpresa al informar del fichaje de su madre, Mercedes, de 65 años, quien tendrá un lugar muy especial en el espacio.

Así lo ha anunciado el propio Leal, orgulloso de su progenitora. "Creo que ella va a ser una de las claves de Escala Sur por su naturalidad y su espontaneidad", ha asegurado Roberto a través de sus redes. Además, ha desvelado cómo se llamará la sección. "La madre que me parió y, la verdad, estoy muy contento". De esa felicidad ha dado buena cuenta en su Instagram. El nuevo espacio busca rescatar el verdadero valor del talento del sur, más allá de los tópicos. Se trata de un programa de entrevistas en directo en las que los espectadores redescubrirán a los andaluces más universales y se acercarán a otros invitados menos conocidos, pero cuyo talento también es merecedor de ser tenido en cuenta.

Imagen promocional del programa 'Escala Sur'. Redes Sociales

El programa cuenta con cuatro colaboradores, entre los que está la madre de Roberto Leal; será ella la encargada de dar a conocer de cerca a las madres de los invitados en un encuentro informal. En este primer programa Mercedes se encontrará con Pepi, madre de David DeMaría . No solamente hacia su madre ha tenido unas bonitas palabras Leal, también se ha deshecho en halagos hacia su mujer: "Trabajar en lo que te apasiona, es un regalo. Parir un formato junto a Sara Rubio, un sueño. Hacerlo con tu madre, es otra historia. Gracias. Por tu tiempo, tus ganas y tu verdad. La madre que me parió. El miércoles la tendremos de nuevo en Canal Sur".

Lo cierto es que este proyecto llega en un momento agridulce del presentador, tras no haber cosechado el éxito esperado en el programa de TVE, Vaya Crack. En plena crisis del formato en el ente público, Leal ha vuelto a Canal Sur, la cadena pública en la que dio sus primeros pasos en el camino hacia el estrellato hace 15 años, en 2004. Ni el fichaje de El Hombre de Negro, Pablo Ibáñez, ha podido hacer repuntar al programa de la cadena pública. EL 15 de septiembre se estrenó congregando a 923.000 espectadores frente a la pantalla -7 por ciento de share- y ha llegado a bajar hasta un 4'5 por ciento con 582.000 televidentes. Pero Roberto no se rinde y ya prueba suerte en cosas nuevas.

El otro negocio junto a su mujer

Roberto Leal promocionando 'Improtele'.

Hace unos meses JALEOS charlaba con Roberto Leal sobre el programa Vaya Crack y desvelaba otro proyecto que lidera junto a su mujer: Improtele. Una 'empresa' que surgió de la manera más improvisada. No se trata de un programa de televisión, pero está íntimamente ligado con el medio audiovisual. "Es un proyecto personal en el que estoy muy implicado, tanto yo como mi mujer", explicaba Leal al otro lado de la línea.

¿En qué consiste?, preguntaba este periódico. Roberto lo narraba: "Es un modelo de cursos con alumnos que están trabajando en la tele y hago con ellos cursos de improvisación. Los ayudo a mejorar y a no quedarse en blanco". La idea brotó de la forma más casual posible: "A raíz de OT, al haberme encontrado en un montón de situaciones complicadas en directo, he tenido cientos de mensajes privados en los que me piden consejos para estar ante la cámara".

Ahondaba este sevillano que no cesaban de escribirle personas por privado a través de sus redes sociales solicitándole asesoramiento: "Quieren saber si he estudiado algo o lo he aprendido con el trabajo. Lo que he hecho durante dos años aquí en Madrid han sido cursos de improvisación teatral y entonces comparto con los alumnos situaciones reales en las que me he visto metido y los pongo delante de la cámara para que tengan herramientas suficientes". En otras palabras, curtir a los alumnos para que sepan salir del atolladero "y no quedarse en blanco".

