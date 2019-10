Bertín Osborne, emocionado con un inesperado reencuentro después de 30 años

Bertín Osborne (64 años) ha cambiado este viernes el sofá de Mi casa es la tuya por el de Volverte a ver, el programa de Carlos Sobera (59), donde ha recibido la visita sorpresa de Miguel Flores (65).

Más conocido como 'El Capullo de Jerez', el artista gaditano ha acudido al programa con la intención de sorprender al cantante, al que lleva muchísimos años sin ver y al que conoce desde que iban al colegio.

Bertín ha entrado en plató visiblemente nervioso y ha asegurado que no tenía ni idea de quién era la persona que le quería dar una sorpresa. Cuando Carlos Sobera finalmente ha desvelado de quién se trataba, el presentador no ha podido reprimir la emoción.

"Una pinzas para las cejas le vendría bien. Coño, no me lo puedo creer. ¡Capullo, mi hermanito Capullo!", ha expresado Bertín nada más descubrir la mirada de su amigo. "Bertín, hace mucho que no nos vemos. He venido aquí para darte tres o cuatro abrazos fuertes, canalla", ha respondido el de Jerez.

"A Bertín le conozco de la infancia. Llevamos 30 años ya sin vernos, nos dejamos de ver porque él tiró a Madrid y comenzó una vida diferente", ha explicado Miguel Flores. "Me ha visto a mí actuando, pero no hemos podido charlar después".

"Siempre me he acordado de él. Cada vez que saca algo lo escucho. Alguna vez he hecho por verle, pero nunca hemos coincidido y nunca le he visto", ha explicado Bertín antes de fundirse en un emotivo abrazo. "Qué alegría verte", han repetido una y otra vez entre sonrisas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha tenido lugar cuando Sofía Cristo (36) ha llevado a plató una réplica de la moto con la que paseaban de pequeños Bertín y Miguel. Un recuerdo de su infancia que han recibido con ternura y emoción.

Ambos crecieron juntos jugando en esos patios andaluces y cantando entre bulerías y flamenco. Unas juergas entras las que se forjó una amistad que ha durado desde su infancia y en las que han sido muy felices, según sus propias palabras. Los dos artistas se mantuvieron cercanos durante años, pero el trabajo y los compromisos de los dos han provocado un distanciamiento que ha durado casi tres décadas.

