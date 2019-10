La lista de todos los concursantes confirmados de 'Tu cara me suena 8'

Montaje de JALEOS con los concursantes confirmados de 'Tu cara me suena 8'.

La octava edición de Tu cara me suena está a punto de comenzar sus grabaciones, y el equipo de programa ya ha confirmado algunos de los concursantes que formarán parte del concurso. Un nutrido elenco de rostros conocidos, entre los que destacan algunos cantantes famosos, jóvenes talentos y personajes con mucho humor.

Este talent show regresará a Antena 3 bajo la dirección de Manel Fuentes (48 años) y con Lolita Flores (61), Chenoa (44), Carlos Latre (40) y Ángel Llàcer (45) como miembros del jurado. Aunque todavía no hay una fecha exacta, se espera que el programa vuelva a emitirse a principios de 2020.

1. Rocío Madrid

La presentadora Rocío Madrid es una de las concursantes de 'Tu cara me suena 8'.

La presentadora Rocío Madrid (41) es una de las concursantes confirmadas para la octava edición de Tu cara me suena. La malagueña ya probó suerte en este programa el año pasado, cuando participó como invitada imitando a la cantante Rozalén (33).

La actriz se dio a conocer al gran público como colaboradora en el programa Crónicas Marcianas, junto a Javier Sardá (61), entre 2001 y 2005. Posteriormente trabajó como actriz en series como Fuera de control y en espectáculos como The Hole o el musical Marta tiene un marcapasos.

2. María Isabel

La ganadora de Eurovisión 2004, María Isabel, es una de las futuras concursantes de 'Tu cara me suena 8'.

La ganadora de Eurovisión 2004 es una de las apuestas fuertes para la nueva edición de Tu cara me suena. Al igual que Rocío Madrid, la cantante acudió al programa como invitada, en la cuarta edición, donde imitó a una sexy Rihanna (31) con su éxito We found love.

Tras unos años de parada en su carrera musical, María Isabel ha regresado este 2019 con fuerza tras publicar Tu mirada, un pegadizo tema con el que se la acusó de copiar el estilo a Rosalía (26).

3. Gemeliers

Los cantantes Gemeliers serán los futuros concursantes de 'Tu cara me suena 8'.

El dúo musical formado por los hermanos Jesús (20) y Daniel Oviedo (20) han sido otro de los fichajes confirmados por Antena 3 para participar en la octava edición del programa Tu cara me suena.

Los jóvenes saltaron a la fama en Menuda noche de Canal Sur cuando solo eran unos niños; y consolidaron su fama gracias al concurso La voz kids, donde llegaron hasta la etapa de Las Batallas. Acuden al programa al poco de haber sacado su nuevo trabajo discográfico, Tacones, en México.

4. Belinda Washington

Belinda Washington figurará en 'Tu cara me suena 8'.

Tras su paso por Paquita Salas y Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, la actriz Belinda Washington (46) formará parte del concurso Tu cara me suena. Un espacio en el que tiene experiencia ya que ha acudido en dos ocasiones como invitada: la primera en 2013 cuando interpretó a Rita Hayworth, y la segunda en 2018 cuando se metió en la piel de Louis Armstrong.

Con este programa la actriz regresa a la televisión después de estar varios años alejada de la pequeña pantalla. Se dio a conocer en ¡Qué me dices!, de donde pasó a trabajar en casi todas las cadenas de televisión en España, en diversos programas y series.

5. Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez se hizo famosa gracias a su paso por 'Operación Triunfo'.

Nerea Rodríguez (20), concursante de Operación Triunfo 2017, es una de las participantes confirmadas para la octava edición de Tu cara me suena. A pesar de su corta carrera profesional tras salir de la Academia, esta joven artista puede presumir de trabajar en la actualidad como actriz del musical La llamada, de Los Javis; de haber puesto voz a varias películas y de haber lanzado dos sencillos: Y ahora no en 2018 y Tu segunda opción en 2019.

6. Cristina Ramos

Cristina Ramos es una experta en concurso de talentos, gracias a su paso por 'Got Talent España'.

Una de las grandes rivales de esta octava edición de Tu cara me suena es Cristina Ramos, conocida por haber ganado Got talent España, La voz México y haber quedado cuarta la versión estadounidense de Got Talent. Uno de los puntos fuertes de Cristina Ramos es su gran registro, y es que tiene una voz muy versátil, que le permite pasar del canto lírico, al pop e incluso al rock.

7. Jorge González

Jorge González está confirmado para la próxima edición de 'Tu cara me suena'.

El programa Tu cara me suena también ha fichado a otro experto en concursos de televisión: Jorge González (31). Este artista se hizo conocido por participar en la quinta edición de Operación Triunfo, por haber sido finalista de Rosario Flores en la primera edición de La voz en España, por formar parte de los supersingles de ¡Qué tiempo tan feliz!; además de haber intentado representar a España en el Festival de Eurovisión en 2009 y en 2014.

De raza gitana, Jorge también mostró su vida y la de su familia en el programa de Cuatro Los Gipsy Kings en la segunda temporada. Se pudo ver cómo Jorge Jorge vive en Villarejo de Salvanés (Madrid) acompañado de su mujer, Arabia, y de sus dos hijos.

8. El monaguillo

El Monaguillo es conocido por haber trabajado en 'El Hormiguero'.

Sergio Fernández, conocido por su nombre artístico El Monaguillo, es una de las sorpresas de la octava edición de Tu cara me suena. El humorista se ha decidido a probar suerte en el mundo de la música, después de haber saltado a la fama por su participación en el programa El Hormiguero, de Pablo Motos.

Aunque por el momento se desconocen las habilidades musicales de El Monaguillo, con este fichaje el concurso se asegura la presencia de la comedia, parte fundamental del programa.

