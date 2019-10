Nicki Minaj se casa con su pareja Kenneth Petty tras un breve noviazgo

Todo hace indicar que han sonado campanas de boda para Nicki Minaj (36 años) y Kenneth Petty después de que, según los tabloides estadounidenses, la pareja hubiese obtenido una licencia de matrimonio el pasado mes de julio en un juzgado de Beverly Hills. Y ha sido la propia Nicki la que ha dado la noticia en su cuenta de Instagram.

En concreto, en el vídeo colgado en la red se pueden ver dos tazas con el mensaje 'Sr.' y 'Sra.', junto a dos gorras donde puede leerse 'novia' y 'novio'. La rapera ha escrito el siguiente mensaje: "Onika Tanya Maraj-Petty 10·21·19", que viene a referirse a su nombre real y su apellido enlazado con el de su marido. Además, la fecha de la unión es clara, el pasado lunes, 21 de octubre.

Esta noticia llega tan solo unas semanas después de que la cantante hiciese un increíble comunicado en Twitter: "He decidido retirarme y formar una familia. Se que esto os hace felices", escribió, dejando claro que tenía intención de cumplir pronto una de la ilusiones de su vida: ser mamá.

Petty, un hombre 'problemático'

Nicki y Kenneth hicieron su relación pública en Instagram el mes de diciembre de 2018 y este verano la cantante cambió su nombre en Twitter por Mrs. Petty, una pista muy clara de lo que estaba por pasar y que fue otro de los motivos por los que los medios estadounidenses empezasen a hablar de vestidos de novia y campanas de boda.

Ver esta publicación en Instagram God be blessing me 🔥 Una publicación compartida de Kenneth Zoo Petty (@kennethzoofficial) el 3 Sep, 2019 a las 2:24 PDT

Aún así, su amor no ha estado exento de controversia. Petty es un presunto delincuente sexual condenado por intento de violación en 1995. El tabloide TMZ informó que pasó cuatro años en prisión y fue sentenciado a una condena de 10 años en 2006 después de declararse culpable de homicidio involuntario en primer grado.

Después de la reacción de los fanáticos, Minaj defendió a Petty en diversos comentarios en Instagram, diciendo que el intento de violación se debió a una relación consensuada en su adolescencia. Aun así, esta defensa con uñas y dientes de la cantante no convenció a nadie.

La extraña 'desaparición' de Nicki

Corría el mes de febrero de 2018 cuando todas las alarmas saltaron ante la extraña 'desaparición' en redes sociales de la cantante. Muchos medios se hicieron eco de la repentina ausencia de Nicki Minaj en sus redes sociales. Y es que, ella tenía ya por entonces acostumbrados a sus seguidores a subir fotos casi diariamente. Pero, ¿qué le pasó a la cantante?

Hubo dos hipótesis sobre la desaparición de la modelo. Según apuntaba TMZ, la cantante habría estado preparando su próximo disco. Así, podría haber estado siguiendo los pasos de Taylor Swift (28), que estuvo desconectada casi un año para poder concentrarse en la composición y producción de su último trabajo. Y otra de esas hipótesis, según Celibrity Insider, Media Take Out y Rolling Out, hablaban de que la cantante en navidades podría haber podido tener un accidente doméstico, que le habría llevado a quedarse calva. Por lo tanto, se podría estar acostumbrando a su nuevo cambio físico. Sea como fuere, nada se aclaró y la intérprete volvió a reaparecer meses después en sus redes más guerrera que nunca vestida de látex.

