La nueva vida de Los Lobos de 'Boom': "La gente nos considera miembros de su familia"

Los Lobos llegaban a Boom el 16 de mayo de 2017 sin imaginar que, 506 programas y 784 días después, harían historia de la televisión consiguiendo el récord de permanencia en un concurso y ganando el bote más alto de todos los tiempos: 6.689.300 euros que no parecen haberles cambiado. Mantienen sus inquietudes, su compromiso social y la inocencia de cuatro antiguos compañeros que un día decidieron juntarse para responder a las preguntas de Juanra Bonet (45 años) y mantener en vilo a toda España durante dos años y dos meses.

Erundino, Manu, Valentín y Alberto eran los primeros invitados de las Conversaciones Maestras de Mahou, un ciclo de encuentros liderado por Ana Morgade (39) que comenzaba este jueves en Madrid. Los cuatro llegan a la Sala Equis admirando el ambiente cinematográfico de otros tiempos y comentando entre bromas los carteles de películas icónicas del destape español que decoran las paredes. "Aquello que llamaban 'cine S'", comenta Manu, el más cinéfilo. Atienden a JALEOS con la espontaneidad de quien no se considera un personaje público, nada en ellos es premeditado o artificial. "¿Qué vamos a hacer? ¿Una entrevista?", pregunta Erundino mientras se sientan.

¿Han cobrado el bote por fin?

Manu: Sí, recientemente.

¿Cuánto se va a quedar Hacienda?

Manu: Depende de nuestra ciudad de residencia, no lo hemos calculado pero los porcentajes son datos públicos, entre un 40% y un 50%.

Alberto: A ver si así ponemos nuestro granito de arena para mantener las pensiones.

¿Cómo es la vida después de ganar el mayor bote de la historia de la televisión?

Valentín: ¡Estupenda! Ahora me gustaría seguir desarrollando mi carrera artística y terminar un ensayo que tengo a medias para publicarlo.

Manu: En mi caso he vuelto a la normalidad. Yo imparto un taller de crítica de cine y he estado todo el verano preparándolo.

Los Lobos han estrenado el ciclo de 'Conversaciones Maestras' con Ana Morgade. Mahou

Manu, usted en concreto tenía la idea de seguir preparando sus oposiciones para Correos.

Sí, sigo yendo a clase todos los jueves y voy a intentarlo en el examen de enero. Pero también intentaré aprovechar la ventana que nos ha abierto Boom para dar el salto a algo interesante, ya sea en la tele o en otros campos.

Alberto, usted después de Saber y Ganar no quería volver a la televisión, pero volvió 21 años más tarde y ganó el bote más alto de la historia, ¿qué se siente?

Como decía Martes y Trece: "¡Y no quería, oiga, no quería!". Cuando me llamaron tras la marcha de José decidí unirme porque era apostar por caballo ganador. Esa invitación era muy difícil de rechazar y además ya estaba jubilado y tenía tiempo para poder hacerlo. Ha sido una experiencia fenomenal y ahora he vuelto a mi vida normal.

¿Tienen planes de seguir en televisión?

Valentín: En principio no. Yo ahora mismo tengo la cabeza vaciada para descansar, pero estoy abierto a cualquier cosa que pueda surgir.

Erundino: Estamos igual que antes que el programa.

Los cuatro exconcursantes atendían a las preguntas del público presente en la sala. Mahou

Tras más de dos años en el programa, ¿no tienen un poco de síndrome de Estocolmo?

Alberto: Yo de 'Estocolmillo' porque he estado menos tiempo, pero se echa de menos sentir el gusanillo cada vez que empieza un nuevo programa, el subidón de adrenalina era una sensación placentera.

Manu: A mí me costó dos semanas desengancharme del programa y de la gente del equipo, que al final son como compañeros de trabajo. Boom me ha durado más que muchos de los trabajos que he tenido y echas de menos a la gente, pero además lo ves desde casa y deseas volver allí y concursar.

¿En algún momento se plantearon rendirse y abandonar?

Erundino: Sólo se lo planteó José.

De hecho, abandonó.

Manu: Sí, lo hizo por cansancio y por trabajo, pero sobre todo porque el programa aceptó sustituirle. Si no le hubiesen dado esa posibilidad, nunca nos habría dejado en la estacada, habría seguido en el programa a costa de su salud.

José Pinto fue otro pilar del equipo, ¿han compartido el bote con su familia?

Manu: Él cuando dejó el programa cobró su parte acumulada hasta entonces. El bote al final se lo lleva quien lo gana, por lo que en este caso se reparte entre los cuatro que estábamos.

Alberto: El dueño del bote es el equipo que acierte las 15 preguntas finales, podíamos haber sido nosotros o cualquier otro equipo que nos eliminara.

José Pinto fallecía en febrero de forma repentina, dos meses después de abandonar el concurso. Antena 3

En este tiempo han creado un vínculo con los espectadores, ¿se nota en la calle?

Manu: Es lo más bonito, gente que te para, te sonríe y agradece lo bien que se lo hemos hecho pasar. Desde niños a gente mayor. Hace poco me paró un chico y me dijo "muchísimas gracias por lo feliz que hicisteis a mi padre, falleció hace dos meses pero de verdad que le hicisteis muy feliz"

Alberto: No se trata solo de admiración, es cariño y agradecimiento. Es muy satisfactorio. Nos consideran de la familia, nos hablan como si nos conocieran.

Valentín: Es muy emocionante, yo no imaginaba que eso pudiera suceder, que la gente llegara a emocionarse tanto por algo que hemos estado haciendo de una forma natural en televisión. Te devuelven ese cariño y a veces hasta se nos saltan las lágrimas.

¿Alguno se ve en un programa de otro registro, como un reality?

Manu: Yo trabajé de montador en Gran Hermano y no entraría, pero en un programa que me llenase sí.

Alberto: Yo iría a Supervivientes para perder peso.

Valentín y Erundino: ¡No!

Los Lobos conseguían el 8 de julio el mayor bote de la historia de la televisión. Antena 3

Tenían pendiente un viaje a la Patagonia y otro al golfo de Botnia, el lugar que les hizo ganar el bote, ¿tienen fecha ya?

Erundino: El de la Patagonia está casi cerrado y lo haremos primero, el de Botnia tendrá que esperar a que se vuelva a dar la ocasión.

Manu: El de Botnia será la culminación de toda esta etapa, la cerraremos con una foto en el golfo.

Parece que ya les han encontrado sustitutos en Boom, Los Dispersos, ¿les han visto?

Manu: Sí, además les conocemos. ¡Son buenísimos!

¿Corre peligro el récord de Los Lobos?

Alberto: Es complicado mantenerse tanto tiempo como Los Lobos, que muchas veces estuvimos a punto de ser eliminados, pero ellos tienen todos los mimbres para hacer un gran cesto.

Erundino: Tienen que darse muchas circunstancias, igual hasta se llevan el bote antes que nosotros.

[Más información: David Leo, ganador del mayor bote de 'Pasapalabra': "Mi vida es igual pero sin ansiedad por sobrevivir"]