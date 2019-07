El Golfo de Botnia, la respuesta que da a Los Lobos un bote histórico en '¡Boom!'

Y después de más de dos años llegó la vencida. Los famosos concursantes de Boom, Los Lobos, se han hecho con el mayor premio económico de la historia de la televisión en nuestro país, superando al que logró Fran meses atrás en Pasapalabra. Gestas como ésta no se logran todos los días y, por ello, Antena 3 decidió transmitir el programa en cuestión en pleno prime time del lunes.

En total, el bote ascendía a 4.130.000 euros, a lo que hay que sumar 2.556.100 euros que se habían asegurado por ir ganando los 505 programas en los que habían participado.

Manu Zapata, Alberto Sanfrutos, Erundino Alonso y Valentín Ferrero (y en su día José Pinto) se han hartado de romper estadísticas en el programa, llevando a Boom a cotas de audiencia prácticamente inauditas. Esa fue la otra razón que animó a la cadena de San Sebastián de los Reyes a filtrar semanas atrás que Los Lobos habían conquistado el bote, generando una mayor expectación.

Los Lobos en el momento en el que ganaron el bote.

Durante todo este tiempo, este equipo no ha dejado de mostrar una sabiduría fuera de lo común. En la franja habitual, Antena 3 ya emitió en un espacio en el que se daban a conocer algunos secretos que han llevado a Los Lobos, por ejemplo, a acertar casi 200 preguntas formuladas en las bombas negras y a firmar 96 plenos en las bombas plateadas, una prueba en la que el tiempo y la dificultad no parecen hacer mella a Manu, Alberto, Erundino, Valentín y José.

Programa del lunes

Había ganas de que llegara este momento, ya que hasta en 14 ocasiones se habían quedado a una sola pregunta de llevarse el bote. Su longevidad es tal que han entrado en el récord Guinness mundial de estancia en un concurso de televisión.

Esa soltura y experiencia volvió a quedar patente en el programa decisivo. Cuatro madrileños, Los Cuerpos, llegaron al plató dispuestos a derrocar a Los Lobos, algo que parecía factible cuando éstos fallaron la última de las cuatro bombas de la prueba inicial. Erundino fue el eliminado en esta ocasión, aunque eso no impidió que tuvieran ya una ligera ventaja: 1.200 euros por los 600 de sus rivales.

La segunda ronda fue mérito de Valentín, que ganó su cara a cara. El privilegio elegido fue rescatar a Erundino. Eso sí, no parecía ser el día de Los Lobos que en la habitual ronda de las bombas de plata, donde tienen dos minutos para responder a una de las dos opciones por cada pregunta firmaron 15 aciertos y 6 errores, cuando en numerosas ocasiones han llegado a hacer un pleno.

Sus rivales estuvieron mucho menos acertados en esta ronda a 600 euros de Los Lobos, lo que les permitía acceder a la ansiada bomba final. “Menuda pájara habéis tenido, casi os vais”, comentó con los participantes el presentador del programa, Juanra Bonet (45 años). Quizás por el serio aviso recibido, los integrantes de Los Lobos se pusieron las pilas y acertaron las quince respuestas de la bomba final de un tirón.

Ahora se repartirán unos 6 millones de euros (6.689.700 €), es decir, cada integrante se embolsará unos 1.672.425 euros, aunque de esa cantidad un buen pellizco se lo llevará Hacienda, en concreto un 40%, quedando el montante total en unos 1.003.455 euros por cabeza. Una parte del premio ya la han disfrutado. El hecho de tener que dejar de lado sus obligaciones laborales hizo que Los Lobos pidiera al programa el adelanto de una parte de la jugosa cantidad que ya habían acumulado en su haber por méritos propios.

El origen

El propulsor de que este excelente grupo se presentara a Boom fue Valentín. “Mi situación laboral era difícil, mi sueldo era escaso y además había un problema de salud latente. No tenía nada que perder, así que decidí que teníamos que llamar al programa. Hicimos el casting y nos llamaron”, recuerda uno de los miembros originales.

Eurondino, Valentín, Manu y Alberto, en '¡Boom!'.

Durante este tiempo, Los Lobos han ido superando pruebas y rivales difíciles, aunque el momento más duro no estuvo relacionado con los conocimientos. Otro de los fundadores, José Pinto, tuvo que abandonar el concurso por razones personales, falleciendo poco después. Esté donde esté, parte de este gran premio también le pertenece.

