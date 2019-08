La historia tras 'El hombre de negro': de 'El hormiguero' en Antena 3 a 'Vaya crack' en La 1

Este otoño, Pablo Ibáñez volverá a nuestros salones de la mano del programa Vaya crack, emitido en La 1. En concreto, el conocido como 'El hombre de negro' trabajará en este espacio junto a Roberto Leal (40 años), y se encargará de las pruebas que tengan que realizar los concursantes (aunque el cometido específico todavía no se conoce).

Con este salto profesional se confirma que el antiguo colaborador de El hormiguero ya se ha convertido en toda una estrella de la televisión, y poco a poco huye del estigma que le ha perseguido estos años: el personaje de 'El hombre de negro'. "Aquí (en Vaya Crack) soy Pablo Ibáñez. Tengo un look un poco particular, pero aquí soy yo. No tengo ninguna restricción, me veréis actuando como soy yo", ha asegurado en una entrevista a Vertele.

Pablo Ibáñez y Roberto Leal durante la grabación del programa 'Vaya crack'.

Pablo Ibáñez, que estudió Económicas y Empresariales en Madrid y Bochum, se adentró en el mundo de la televisión realizando labores de producción en empresas audiovisuales especializadas en televisión y radio.

Fue en 2003 cuando llegó su gran momento y pasó a situarse ante las cámaras en el programa El hormiguero. Espacio en el que su papel como 'El hombre de negro' tuvo un gran éxito. Siempre impertérrito, con este personaje Pablo Ibañez se encargaba las secciones de Ciencia y Arte del programa, llevando a millones de hogares españoles experimentos de lo más asombrosos y no exentos de peligro.

En 2018, sin embargo, el madrileño entendió que había llegado el momento de desligarse del programa y buscar un nuevo rumbo profesional. Terminó aterrizando en La 1, que se ha convertido en su nuevo hogar. Su primer trabajo vino con el concurso Bailando con las estrellas, donde fue uno de los fichajes estrellas.

Roberto Leal, Pablo Ibáñez y la bailarina Sara durante uno de los programas de 'Bailando con las estrellas'.

En este talent show Pablo Ibáñez mostrósu lado más desconocido: bromista, esbozando alguna que otras sonrisa y, aunque ritmo no tenía, con mucha pasión y esfuerzo. ¿Resultado? En la sexta gala el público le expulsó: "Si a mí me dicen en la primera gala que voy a llegar hasta la gala 6, lo firmo muy contento", aseguró en su momento el conductor.

Regreso en otoño

Este otoño se estrena Vaya crack, un concurso familiar que prepara RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), y que se basa en la premisa: "No es más inteligente quien más sabe". El programa "busca a la persona que aúne la inteligencia, la rapidez y la habilidad necesarias para afrontar todo tipo de pruebas relacionadas con distintos capacidades físicas e intelectuales", explican desde la propia web.

Para ello, los concursantes deben enfrentarse a pruebas basadas en seis de las habilidades que componen la inteligencia: lógica, música, habilidad social, destreza física, lenguaje y agudeza visual.

"Mi trabajo consiste en coger las pruebas que los concursantes van a tener que pasar y crear algo espectacular", ha asegurado Pablo Ibañez en una entrevista en Vertele. A su lado, estará como presentador Roberto Leal, a quien ya conoce de su paso por Bailando con las estrellas y con quien tiene muy buena sintonía.

