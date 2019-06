'Sábado Deluxe' se toma vacaciones el mes de agosto por primera vez

Después de 10 años en antena, el espacio de Telecinco Sábado Deluxe decide cogerse vacaciones de verano, dejando un hueco muy importante en la parrilla nocturna de la cadena para los fines de semana. De esta manera, Mediaset no emitirá su programa las tres primeras semanas de agosto, coincidiendo con los sábados 3, 10 y 17.

En su lugar, la cadena ha decidido emitir tres programas especiales que resumirán los momentos más destacados de toda la última temporada. Esto significa que se revivirán enfrentamientos como el de Ylenia (30 años) y Fede, las brutales broncas entre Kiko Matamoros (62) y Makoke (49) o el momento en que Sonia Monroy (46) golpeó una cámara al grito de "España es una mierda".

Como aclara Yotele, "el motivo de este movimiento es de carácter estratégico y económico". Mediaset ha echado cuentas y, al parecer, le sale más rentable no producir el espacio en directo durante este mes y rebuscar en sus mejores archivos. El objetivo es generar un contenido que no sea tan sensible a la bajada masiva de audiencia que se da en general durante el mes de agosto, con la reducción de ingresos publicitarios que eso supone para el grupo de comunicación.

La decisión de Telecinco cambia respecto a otros años

En años anteriores, la solución que tomaba Telecinco era generar relevos en el Deluxe. De esta manera, Jorge Javier Vázquez (48) se iba de vacaciones y era María Patiño (47) la encargada de sustituir al presentador titular del espacio. Esto viene siendo habitual cada vez que Jorge no se encuentra disponible, ya sea por motivos vacacionales o de salud.

Cabe señalar que las tres primera semanas de agosto son críticas para toda la parrilla televisiva en general. Programas diarios como Mujeres y Hombres y Viceversa, El Hormiguero, Arusitys, etc. también se toman un descanso que las cadenas aprovechan para emitir programación alternativa y, por lo general, la considerada "de bajo coste de producción": películas, reposiciones de series y programas de zapping.

