Iker Jiménez, sobre el 'bullying' en la profesión: "Te dicen que no vales para nada"

Iker Jiménez (46 años) se ha sincerado con su público al término de su último programa en Cuarto Milenio. El presentador, que acostumbra a despedirse con un discurso, en esta ocasión ha querido abordar la compleja temática del bullying. Pero no del que la sociedad conoce y del que cada día se conciencia más, sino de otro tipo de acoso: el que se produce en el terreno de la vocación y la profesión.

El marido de Carmen Porter (46) ha querido profundizar en esos mensajes desalentadores que comienzan a asediar desde la adolescencia a aquellos que tienen sus propias aspiraciones. El periodista ha querido explicar que la gente que arrebata los sueños profesionales a otros están ejerciendo un tipo de presión, si bien no ha especificado el motivo de esta reflexión, más allá de que "han coincidido en mi vida varias alienaciones estelares bonitas".

Así ha comenzado su mensaje de ánimo y fuerza: "Existe un bullying diferente, pero igual de nocivo para las personas que lo reciben. Tengo que decir que yo no lo he sufrido en mi vida, pero el acoso en la vocación existe. Ese en el que te dicen que no vales para nada. Este mensaje es para esas personas que lo sufren. Te dicen desde muy temprana edad que qué haces y para qué lo haces, dejándote claro que eso no sirve para nada. Yo me dirijo a todos esos que tienen su vocación en este siglo XXI".

Iker ha aconsejado tener cuidado con las personas tóxicas que, sin darse cuenta, afectan a todos aquellos que tienen sueños y que pretenden, directa o indirectamente, minar su esperanza: "Hay gente con mucho talento en lo que hace y muchos entornos que intentan asfixiarlos". En su opinión, este es el bullying que, aunque nunca se habla, muchos practican: "Da igual que sean familia o amigos, te pueden reducir tu entusiasmo, y hacer creer que no vales para nada".

"A esos jóvenes que están ahí: coraza. Cuando vas alcanzando cosas, si dejas que tu fe te lleve en volandas, coraza, porque van a llegar otro tipo de ataques, el ser humano es así. Yo pienso que jamás en mi vida, ni haciendo un chiste, me he metido con el físico, las ideas o esperanzas de alguien. Blindarse cuando tienes éxito es importantísimo", ha rematado el periodista su discurso.

Las cifras de su productora caen

Hace unos días, JALEOS se hacía eco de la situación por la que atraviesa la productora que gestiona parte de los contenidos de Cuarto Milenio. La empresa en cuestión es Producciones Digitales Milenio 3 S.L., una sociedad que Iker y Carmen fundaron en 2005, solo unos días después de que se emitieran los primeros programas.

La empresa en cuestión se encargaba de realizar algunos de los espacios que conformaban el programa, pero eran, sobre todo, pequeños trabajos. Aún así, la nimiedad de estas piezas no evitaba que conforme iba creciendo la importancia de Cuarto Milenio, todo un referente en el mundo paranormal y televisivo de nuestro país, así lo hacía la productora. Así fue hasta el último ejercicio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en 2017, cuando se puede comprobar que las cifras son muy diferentes, según los datos a los que tuvo acceso JALEOS.

Esto se percibe claramente en los ingresos, una partida más que relevante en empresas que se dedican a la producción de contenidos, ya que su sustento depende casi exclusivamente del valor de sus trabajos. En 2017 esta partida se vio mermada, y es que, en comparación con el año anterior, descendió casi medio millón de euros.

