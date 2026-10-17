El restaurante donde para a comer Ayuso en Madrid: un 'templo' de la cerveza de grifo en la calle Ponzano, en Chamberí

La calle Ponzano ostenta la hegemonía del ocio informal en la capital. Entre conceptos gastronómicos de vanguardia y neones de diseño, resiste un bastión inamovible de la tradición madrileña: El Doble.

Fundado en 1987, este local de dimensiones reducidas y pulso trepidante abandera la esencia del tapeo clásico. Una trinchera hostelera que cautiva por igual a jóvenes universitarios y a veteranos del barrio, con bocados y tragos por debajo de los tres euros.

En sus mesas y mostradores se cruzan universos dispares. Es la cervecería predilecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (47 años), a quien se ha visto frecuentar el bar tanto en desconexiones informales de fin de semana durante el "tardeo" madrileño como en paradas estratégicas a la hora del aperitivo entre actos institucionales.

Díaz Ayuso comparte devoción por este templo con otros nombres de la primera línea política, como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (43).

La nómina de feligreses ilustres no acaba ahí: por su espacio se deja ver con frecuencia Froilán de Marichalar y Borbón (28) en sus estancias en España, además de figuras mediáticas como Terelu Campos (61) o Kiko Jiménez (34).

Conservas y mariscos

El Doble renuncia al artificio y a las esferificaciones. Frente a vecinos ilustres como Sala de Despiece o La Mamona, el local apuesta por la ortodoxia de la despensa de siempre.

Su propuesta pivota sobre tres ejes irrenunciables. Una de ellas, las conservas de alta cuna: latas de mejillones en escabeche seleccionados, expuestas directamente sobre el mostrador para consumo inmediato.

De su carta destacan también el marisco y la chacinería. Mención especial merecen las gambas cocidas al punto de sal, salpicón de marisco fresco y una cuidada selección de embutidos ibéricos.

Como acompañamiento de culto, lo más elegido por la clientela son las célebres patatas fritas estilo inglés. Crujientes y finas, son el sello de identidad de la casa.

La música y la cultura también se acodan en el mostrador de la cervecería El Doble. Artistas como Dani Martín (49), Vanesa Martín (45) o los hermanos Jesús Oviedo y Daniel Oviedo (27) —los Gemeliers— integran la habitual clientela de este icono de Ponzano.

El espacio exige velocidad: el local se abarrota desde primera hora de la tarde, obligando a los iniciados a pelear cada palmo de barra. Cerveza helada con espuma de terciopelo, tapeo directo y el trasiego vibrante de Madrid. En El Doble, la tradición no se negocia.