Isabel Díaz Ayuso celebra su 48 cumpleaños en las redes con un detalle cargado de simbolismo político: "Mi mejor regalo"

Un ramo de flores y una frase breve. Isabel Díaz Ayuso (48 años) ha celebrado su cumpleaños con una publicación en redes sociales en la que el protagonismo no recae solo en el regalo, sino también en su destinataria simbólica.

"Mi mejor regalo de cumpleaños: Ceuta", ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a un centro floral con rosas negras, blancas y una única rosa roja en el centro. Todo ello acompañado de cuatro emoticonos de corazón en las mismas tonalidades.

La combinación de colores invita a relacionar la imagen con la bandera de la ciudad autónoma. Los corazones que acompañan al mensaje —dos negros, uno blanco y uno rojo— refuerzan esa lectura visual.

La publicación no explica expresamente el significado de cada elemento, pero la mención directa a Ceuta sitúa el ramo más allá de una felicitación convencional.

La referencia adquiere especial interés por el vínculo entre la composición floral y los colores asociados a la ciudad. Como se sabe, en Ceuta, la combinación de flores negras y blancas se utiliza tradicionalmente para conmemorar el Día de Ceuta (2 de septiembre).

Ese día, además, es habitual que en calles y edificios públicos se represente la bandera de la ciudad utilizando miles de flores naturales, como claveles blancos y rosas negras, estas últimas sometidas a un proceso previo de tintado).

La referencia a Ceuta llega en un momento de tensión política por las relaciones con Marruecos. El pasado viernes, Ayuso ha denunciado que se está impulsando "la invasión de España a través de Ceuta" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con una posición de debilidad frente al país vecino.

"Se baja los pantalones por completo", ha afirmado durante una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que también ha hablado del supuesto "nivel de aislamiento absoluto" de España en el escenario internacional.

Sus palabras se han producido después de que saliera a la luz que una patrullera marroquí entró en aguas ceutíes tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia. La embarcación permaneció en la zona durante siete horas, hasta que se desplazó una patrullera de la Guardia Civil. Ayuso ha utilizado el episodio para cuestionar la política exterior del Ejecutivo y denunciar lo que considera una falta de firmeza ante Marruecos.

La presidenta madrileña ha ido más allá de ese incidente. A su juicio, el presidente del Gobierno habría buscado poner a prueba la posición internacional de España y comprobar su grado de aislamiento. También ha apuntado a lo que ha definido como un asunto "más profundo e histórico del PSOE con Marruecos", con el que ha situado la controversia en un marco político de mayor recorrido.

Isabel Díaz Ayuso ha compartido el ramo de flores que ha recibido en su 48 cumpleaños. @isabeldiazayuso

La publicación de Isabel Díaz-Ayuso también ha recibido felicitaciones de rostros conocidos de distintos ámbitos.

Entre las personas que le han enviado palabras de afecto destacan la empresaria Cari Lapique, la chef Pepa Muñoz, la empresaria y especialista en comunicación Nuria March, el torero Gonzalo Caballero o la que fuera esposa del Nobel Camilo José Cela, Marina Castaño.

Entre los mensajes figura el del entrenador personal Álex Ghita, quien le ha escrito: "Presiii más en forma que nunca".

Más allá de los mensajes de congratulación, el elemento que distingue su post es la elección de la citada ciudad autónoma como protagonista de su mensaje.

Sin discursos formalistas ni escenarios institucionales, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su regalo más significativo. El ramo aporta la imagen; la frase, la referencia política y territorial.