Fran Rivera, rotundo sobre la crisis entre Tana y Roca Rey: "No es el fin del mundo. Mi hija tiene mucha vida por delante"

Francisco Rivera (52 años) no da por escrito el final de la historia entre su hija y Andrés Roca Rey (29), pero tampoco disimula que las cosas han cambiado. Tana (27) no está feliz, reconoce su padre. Se encuentra bien. Y entre ella y el torero peruano, asegura, sigue existiendo cariño.

Es la respuesta más reveladora que ha ofrecido el diestro hasta ahora sobre una relación que, seis meses después de salir a la luz, atraviesa su momento más delicado.

"Las relaciones son complicadas en general, las de un torero más. No es el fin del mundo", explica.

Fran Rivera, con su hija, Tana Rivera. GTRES

"Las cosas irán surgiendo"

La frase no resuelve la incógnita sobre el futuro de la pareja. Sí permite entender cómo afronta Francisco Rivera la situación: sin dramatizarla, sin juzgar a Roca Rey y sin hablar en nombre de su hija.

En declaraciones a La Otra Crónica (LOC), de El Mundo, el torero ha elegido las palabras con cuidado. No confirma una ruptura definitiva ni alimenta la posibilidad de una reconciliación. Habla de las dificultades de una relación sentimental cuando uno de sus protagonistas vive sujeto a las exigencias de la tauromaquia.

"No te puedo decir que ahora mismo Tana esté feliz, pero está bien y entre ellos hay mucho cariño", añade. Es la parte más personal de su testimonio.

El padre no oculta que su hija atraviesa días difíciles, pero evita convertir ese malestar en una sentencia sobre la relación. A sus 27 años, sostiene, tiene tiempo para decidir qué quiere y con quién quiere compartir su vida. "Las cosas irán surgiendo", resume.

Si hay algo sobre lo que Francisco Rivera no deja espacio para la interpretación es la posibilidad de una boda el próximo año. Unos rumores que nunca consideró verosímiles.

"Cuando surgieron los comentarios de una posible boda, me parecieron un disparate y no les di ninguna credibilidad", afirma Fran Rivera a El Mundo. Su explicación es sencilla: ambos son jóvenes y todavía tienen mucho camino por delante. No había, a su juicio, razones para convertir una relación reciente en un compromiso matrimonial.

Tana Rivera Gtres

Cumpleaños sin Roca Rey

En los últimos días ha trascendido que el distanciamiento de la pareja, provocado, según adelantó ¡HOLA!, por una "fuerte discusión", terminó dinamitando los planes iniciales de la nieta de la duquesa de Alba y de Carmina Ordóñez de celebrar por todo lo alto su 27 cumpleaños.

La joven decidió cancelar el gran festejo que tenía organizada para este sábado, 17 de octubre, en la finca sevillana del torero. Allí preveía reunir a unos 60 invitados entre familiares y amigos íntimos a partir de las 14:00 horas.

Lejos de quedarse en casa, Tana optó por adaptarse a las circunstancias y festejar su cumpleaños un día antes, el pasado viernes, en la capital hispalense junto a su círculo más cercano.

Tal y como ha deslizado la citada publicación, la aristócrata ha soplado las velas de su tarta arropada por los suyos a pesar de los drásticos cambios de última hora.

Tana Rivera. Gtres Gtres

Una relación discreta

La cautela contrasta con la exposición pública que ha acompañado a la pareja desde que su romance trascendió en primavera. Tana, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo (57), y Roca Rey, uno de los nombres destacados del toreo actual, han compartido viajes, encuentros y gestos de complicidad que alimentaron el interés por su relación.

Uno de los episodios más delicados llegó durante la Feria de Abril, cuando Tana presenció la grave cogida que sufrió el peruano en la Maestranza y permaneció pendiente de su recuperación.

Meses después, en junio, el torero compartió en sus redes sociales una imagen de ambos besándose. En septiembre publicó otra fotografía junto a ella durante un paseo en barco, acompañada de una felicitación anticipada por su cumpleaños.

Las imágenes componían el relato de un noviazgo que avanzaba entre citas, viajes y compromisos profesionales. Ahora, la ausencia de nuevas apariciones conjuntas y la cancelación de una celebración prevista para este sábado han alimentado las informaciones sobre una crisis.

Hasta la fecha, ninguno de los dos ha explicado públicamente qué ha ocurrido entre ellos.

Roca Rey. GTRES GTRES

El oficio de un torero pesa en una relación

Francisco Rivera conoce de primera mano las exigencias de la profesión que ha elegido Roca Rey. El toreo requiere preparación física, disciplina y temporadas que obligan a pasar largos periodos lejos de casa.

En otoño, además, algunos de los principales matadores se desplazan a América para cumplir con sus compromisos taurinos.

Ese calendario puede complicar cualquier relación, considera. Sin embargo, atribuir la situación de Tana y Andrés exclusivamente a la distancia sería ir más allá de lo que ha contado su entorno. El propio Francisco evita señalar un motivo concreto. Habla de las dificultades de estar con un torero, pero no detalla qué ha llevado a la pareja a este punto.

Su postura tampoco es nueva. Desde que Roca Rey entró en la vida de su hija, Rivera ha insistido en que su prioridad es "verla feliz" y saber que está junto a alguien que la respeta y la quiere. Sobre los sentimientos de Tana, en cambio, mantiene una frontera clara: le corresponde a ella decidir y contar lo que considere oportuno.

La relación de Francisco con su hija ha atravesado distintas etapas familiares. Tana tenía dos años cuando sus padres se separaron, en 2002. Aunque creció principalmente junto a su madre, conservó una relación estrecha con su padre y con la esposa de este, Lourdes Montes (42).

Esa cercanía ayuda a entender por qué el torero habla ahora desde la preocupación de un padre, no desde la pretensión de resolver una historia sentimental ajena.

Su última frase resume esa posición: "Yo siempre he respetado los sentimientos de mi hija y ahí he estado".