Isabel Pantoja aclara cuál es su situación financiera: "Sí tengo deudas con Hacienda, pero no debo dinero a promotores"

Isabel Pantoja (70 años) "no tiene problema alguno con sus promotores". Tampoco "debe dinero a nadie". Eso es lo que sostiene la cantante, de manera categórica, en relación a su situación financiera.

A raíz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL sobre los impagos a varios organizadores de conciertos por una suma de 721.500 euros, la tonadillera ha querido aclarar, a través de su portavoz, que no debe dicha cantidad.

Esa cifra correspondería a la cancelación de tres conciertos distintos en diversos puntos de la geografía: uno en el Icónica Sevilla Fest, el pasado 27 de junio, en Sevilla; otro en el Estadio de La Cartuja, en la misma ciudad, en septiembre de 2023; y el recital que suspendió "por enfermedad" en julio de 2024 en la Plaza de Toros de Valladolid.

"No tengo deudas con nadie. No hay ningún fiasco legal", asegura la artista a este diario en palabras de Fran Fajardo, su jefe de prensa. "Lo que se ha publicado no se corresponde con la realidad de la artista. No es cierto. Isabel no tiene deudas que ahoguen su imagen y su reputación".

Isabel Pantoja EP

La "rescisión del contrato" de Icónica Sevilla Fest

"Con respecto a Icónica Fest en Sevilla, se da por hecho que se deben 240.000 euros a Icónica. No es así. Con ellos se firmó un contrato para actuar en Sevilla con Il Divo. En un momento determinado Il Divo, de forma unilateral, por cuestiones personales que nosotros ni preguntamos, decidieron cancelar el concierto para hacer otra historia", añade.

"Nosotros lo que hicimos fue proponer un replanteamiento del concierto", alega Fajardo. "Dijimos: 'Que no se cancele el concierto, que no se venga abajo. Nosotros seguimos en pie con la actuación. Por lo tanto, lo que planteamos fue que Isabel iba a cantar. Y con ese planteamiento, de buena fe, hicimos una rebaja de caché para que el proyecto saliera adelante", detalla.

Según afirma el jefe de comunicación de la sevillana, tras la cancelación del grupo lírico, "lo que iba a ser un concierto con solo tres canciones de Il Divo" se transformó en un proyecto distinto: "Hacemos un nuevo show, contratamos a la Orquesta Sinfónica de Málaga. La pagó Isabel. Hacemos arreglos. Los paga Isabel. Y se prepara un nuevo vestuario para una orquesta".

"No es lo mismo un vestuario para un concierto con Il Divo que para una orquesta", matiza. "Son trajes de otro estilo, más señorial, por decirlo de alguna manera... Y eso lo asume todo Isabel", subraya Fajardo sobre las adaptaciones que realizó el equipo de la artista de cara a su nueva propuesta. "En síntesis, la cancelación de Il Divo nos costó dinero", resume.

Asimismo, explica que la cancelación del concierto se debió a "un incumplimiento de contrato". "Una de las cláusulas del contrato dice que se tienen que cumplir los pagos íntegros antes de la celebración del concierto. Esos pagos íntegros no se produjeron", expone el responsable de medios de Isabel Pantoja. "Se insistió y se renegoció mil veces para intentar salvar eso".

Isabel Pantoja Mediaset

El "incumplimiento de las condiciones"

La versión de la tonadillera defiende que el citado replanteamiento del recital supuso una elevada factura al equipo.

"Compramos los billetes, trajimos a las maquilladoras y su equipo de Perú, contratamos a la Orquesta de Málaga, compramos trajes... Hicimos un desembolso económico importante para ir a Sevilla y cancelamos. Esos gastos también los asumimos nosotros. Y no pasa nada. Es una decisión que tomamos nosotros", enfatiza.

La decisión final de Pantoja de no actuar en Icónica Sevilla Fest, tal y como asevera la artista a través de su jefe de prensa, se tradujo en "una rescisión unilateral del contrato".

"Nuestro equipo jurídico estimó que no se habían cumplido las condiciones. Ante esas circunstancias, se activa una cláusula del contrato ante el incumplimiento de las condiciones económicas por parte del promotor, que es el que nos contrata", mantiene.

"Ellos dicen ahora que no se les ha devuelto el dinero. ¿Por qué? Ahora esto se judicializa", declara, en alusión a la determinación de Icónica Sevilla Fest de emprender acciones legales contra José Enrique Castilla Labrador (encargado de la gestión y representación de la intérprete), anunciada a este medio a través de un comunicado.

Por otro lado, lamenta que desde Icónica hayan comunicado un proceso que aún no se ha producido: "Las demandas se interponen. No se anuncian. Cuando quieres denunciar a alguien, denuncias y punto".

Green Cow Music, empresa organizadora de dicho festival, reclama más de 240.000 euros al empresario canario tras la suspensión del concierto que la tonadillera tenía fijado en la capital hispalense el pasado 27 de junio.

Isabel Pantoja. GTRES

"El daño" a la imagen de Isabel Pantoja

Sobre lo que sucedió en el concierto que Isabel Pantoja canceló en Valladolid "por enfermedad" en julio de 2024, Fajardo matiza que un promotor de la ciudad los contrató y que "hubo diferencias" con ese promotor y por ello "se suspendió ese contrato".

"Posteriormente, con ese promotor se arregló todo. Ya se solucionó el problema. Eso ya se pagó", expone sobre los 310.000 euros reclamados. "Fue una discrepancia de criterio. No hay deuda con Valladolid. Esa deuda ya se ha cancelado".

En relación a lo que sucedió en el show que Isabel Pantoja tenía previsto dar en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en septiembre de 2023 y que fue cancelado, Fran Fajardo afirma también que "Isabel Pantoja no tiene deuda alguna".

Se refiere con ello a los 171.500 euros por los costes de organización del concierto que reclamó la promotora de dicho espectáculo en una demanda presentada en julio de 2024 contra Labrador y EC Entertainment Group, S.L.

Según Fajardo, José Enrique Castilla Labrador "no ha creado ningún entramado societario", tal y como sostienen a EL ESPAÑOL fuentes de Icónica Sevilla Fest. "Quienes hacen entramados societarios lo hacen con un fin delictivo, con un fin de defraudar, de delinquir, de ocultar, de cometer un delito fiscal. Y eso no es así. Eso es dejar caer algo muy malo. Y hace mucho daño".

Respecto a las sociedades a nombre del mánager de Pantoja, Fajardo recalca que "Enrique tenía una empresa. Y luego creó otra empresa. Es tan sencillo como eso".

"La sociedad anterior con la que él negoció el contrato de La Cartuja la vendió y se la compró otra persona. Cuando lo compra la otra persona, esa empresa la compra con los activos y los pasivos", añade. "Es una cuestión de economía: quien compra, compra los bienes y el dinero que tiene y también las deudas. Por lo tanto, la persona que compra la sociedad asume el negocio que quiere hacer y ganar con esa empresa, así como la responsabilidad de deudas. Por tanto, ahora mismo, Enrique no tiene nada que ver con una posible deuda, demanda o acciones judiciales con respecto a La Cartuja".

Isabel Pantoja GTRES

"No hay deuda"

A día de hoy, la empresa que tiene José Enrique Castilla Labrador con Isabel Pantoja, en palabras de Fajardo, "no tiene nada que ver con la deuda de La Cartuja si existiera. Es más, él ya no tiene acceso a la información sobre esa sociedad porque ya no es parte de ella".

Así pues, tal y como traslada Isabel Pantoja en palabras de su portavoz, "no hay deuda de 721.500 euros". Y zanja: "¿Qué tengo con Hacienda? Sí, es verdad. Es un hecho objetivo. Y se pagará. Eso seguro. Pero no debo dinero a promotores".

Por último, Fajardo lamenta que no se hable de los llenos de la cantante en sus directos, o de su regreso a los escenarios con la gira Marinero de Luces, 40 años después. Un tour que la llevará por escenarios de América Latina y España y que "no merece el daño que se le está haciendo por este mazazo".

"En cualquier caso", concluye, "Isabel Pantoja es ajena a los problemas o los pleitos que pueda tener la empresa que gestiona su futuro".