Lucía Caraballo (27), actriz de 'Animal': "En el instituto sufrí 'bullying'. Ahora recibo 'noes' que me generan inseguridades"

Hay miradas que no se aplacan por el ruido del éxito. A sus 27 años, Lucía Caraballo habita los platós con la contundencia de quien ha tenido que construir su propio mapa en mitad del desierto.

La actriz madrileña se ha consolidado como uno de los rostros indispensables de la ficción nacional tras coprotagonizar junto a Luis Zahera (60) la aclamada serie Animal (Netflix) y dar vida a Barbie en Perdiendo el juicio (Atresplayer).

Sin embargo, la calma con la que hoy pisa la alfombra roja arrastra las marcas de un aprendizaje áspero. Apenas una niña cuando debutó ante las cámaras con solo ocho años, el entorno escolar se convirtió pronto en un terreno minado.

Las paredes del instituto no fueron para ella un refugio, sino la trinchera donde aprendió a convivir con el aislamiento. "En el instituto sufrí bullying y nunca sentí que encajara", rememora con lucidez desarmante en una reciente entrevista para ¡HOLA!.

Aquel vacío no encontró respuesta en las aulas, sino sobre las tablas. "Eso cambió cuando fui a mi compañía y escuela de teatro, donde encontré mi sitio. La actuación me ha dado un sentimiento de pertenencia y un lugar seguro que no he encontrado en ningún otro sitio".

"Mi profesión es mi salvavidas"

Ese refugio inicial terminó transformándose en la vocación de una vida, aunque la profesión no esté exenta de peaje. En una industria donde el rechazo es la moneda de cambio habitual, la actriz no oculta las heridas que provoca la incertidumbre.

"La interpretación es un lugar de mucha valentía, pero también de mucha fragilidad y vulnerabilidad, así que prefiero vivirla desde el amor y el compañerismo", explica sobre el delicado equilibrio que exige mantenerse en pie bajo la luz de los focos.

Farol de emergencia en sus peores batallas, la actuación ha sido tanto bálsamo como espejo. "Mi profesión me ha salvado mil millones de veces, es mi salvavidas personal", confiesa de manera tajante.

"Estoy enamorada de ella, vivo por y para la actuación, aunque precisamente por eso también me provoca mucho dolor. Recibo muchos 'noes' que me generan inseguridades y me hacen cuestionarme si soy buena o si estoy tomando las decisiones correctas".

Entre las sombras de la incertidumbre, la vida personal y la carrera de Caraballo han trazado un curioso compás de relevos.

"También me ha acompañado en momentos difíciles, como los desamores", admite sin rodeos, revelando un patrón casi místico en su trayectoria profesional: "De hecho, todos los grandes proyectos que he hecho han llegado justo después de una ruptura".

De las aulas de teatro a la pantalla

El carácter forjado entre el rigor del teatro independiente y los desengaños cotidianos ha sido el combustible de un despegue imparable. Tras destacar en títulos como Estoy vivo, La reina del pueblo o No me gusta conducir, su madurez interpretativa ha estallado de forma definitiva con el papel de Uxía en Animal.

Trabajar codo con codo con Luis Zahera bajo las órdenes de Víctor García León no solo ha reafirmado su solvencia, sino que la ha situado en el centro de las miradas de las grandes plataformas. A ello se suma la frescura descarada con la que encara a su personaje en Perdiendo el juicio, donde comparte reparto con Elena Rivera y Manu Baqueiro.

Sin intención de frenar el pulso, Caraballo diversifica su presencia en el cine y la televisión con participaciones estratégicas como la comedia Todos los lados de la cama. Las complejas grietas del camino no han hecho más que blindar su pasión por la interpretación.

Lucía Caraballo no actúa para huir del mundo, sino para entenderlo; transformando los "noes" del pasado en la certeza incontestable de quien ha encontrado, por fin, su lugar exacto en el escenario.