El refugio de Pablo Motos (61) en Jávea: una casa de estilo vanguardista cerca del Cabo de la Nao que reformó en 6 meses

Lejos de los focos, de la dictadura de los audímetros y del ritmo frenético que exige la televisión en directo, Pablo Motos (61 años) ha encontrado su propio remanso de paz en la línea donde los acantilados alicantinos se quiebran sobre el agua.

Siempre que su agenda de trabajo se lo permite, el comunicador alterna el ajetreo diario de la capital, donde tiene fijada su residencia, con la desconexión más absoluta que le brinda la Costa Blanca, un litoral que ha conquistado al presentador hasta convertirlo en el centro de su vida estival.

Durante el curso televisivo, la rutina del conductor de El Hormiguero transcurre en el corazón madrileño. En el cotizado barrio de Salamanca comparte con su esposa, Laura Llopis, un piso de 300 metros cuadrados: una propiedad que sirve como base de operaciones habitual en la ciudad.

Vivienda a la venta en Balcón al Mar InmoVillas Jávea

Sin embargo, cada paréntesis en el calendario es la excusa perfecta para poner rumbo al mar y refugiarse en la que considera, sin rodeos, "la casa de sus sueños".

Su santuario levantino se levanta en la urbanización Balcón al Mar, un enclave de geografía agreste situado en el entorno del Cabo de la Nao, en Jávea. Desde hace más de una década, Motos echó anclas en esta franja de la Costa Blanca donde las parcelas no bajan de los 800 metros cuadrados y las propiedades serpentean entre calas vírgenes como la de Ambolo.

Para moldear este enclave a su medida, el presentador tomó una decisión radical: demoler por completo la estructura original de los años 80 y erigir una villa de líneas vanguardistas adaptada a sus exigencias de privacidad y confort.

El encargo recayó en la firma 'Villas de Lujo', especializada en residencias de lujo y dirigida por Antonio González Barber. "Cuando tomamos la decisión de comprar una casa, todo eran dudas", confesó el presentador en un vídeo grabado para la web de la constructora.

"La gran duda es en quién confías tanta pasta, en quién confías una decisión tan importante como hacer tu casa", admitía el propio Motos al recordar un proceso de obra que culminó en apenas seis meses, sin desviaciones de presupuesto ni plazos.

Viviendas de la urbanización Balcón al mar InmoVillas Jávea

El resultado es un mirador privado sobre el Mediterráneo donde la luz y las vistas sobre los acantilados dominan cada estancia. Un espacio concebido para el descanso, pero también para el encuentro, por cuyas estancias han pasado colaboradores habituales del programa e invitados de la talla de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

El retiro de Motos en Jávea no es un fenómeno aislado. La zona del Cabo de la Nao se ha transformado en los últimos años en un discreto imán para figuras de la cultura, la comunicación y el espectáculo que buscan grandes parcelas, arquitectura contemporánea y, sobre todo, blindaje frente a las miradas ajenas.

Pablo Motos, en Ibiza, el pasado mes de julio. GTRES

En este mismo enclave coinciden otros rostros conocidos como Matías Prats o Javier Cámara, quienes también cuentan con propiedad en la zona, además de visitas recurrentes de actores como Blanca Suárez o Ester Expósito, e incluso estrellas internacionales como Matt Damon.

En un entorno donde las villas de alta gama superan con facilidad el millón de euros e incluso alcanzan los tres millones en las ubicaciones más codiciadas, el presentador ha consolidado un refugio donde apagar el micrófono para vivir, sencillamente, al ritmo que marca el mar.