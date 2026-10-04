Isabel Díaz Ayuso, 47 años, sobre la felicidad: "Creo en una forma alegre y liberal de ver la vida"

Frente a la política del agravio y la trinchera permanente, Isabel Díaz Ayuso (47) ha convertido el optimismo ideológico en su mayor herramienta de combate. La presidenta de la Comunidad de Madrid elude los dogmas grises para articular un credo donde la libertad no es una abstracción académica, sino una vibración cotidiana.

Para la dirigente madrileña, gobernar y vivir comparten la misma raíz: una negativa rotunda a someterse al miedo o al fatalismo.

"Creo en una forma alegre y liberal de ver la vida", sintetiza la política para definir una arquitectura mental que rechaza la victimización y apuesta por la audacia individual como único motor de prosperidad.

Ayuso E. E. E. E.

Ese "liberalismo a la española" constituye el eje vertebrador de su discurso, dentro y fuera de nuestras fronteras. Durante su reciente viaje institucional a México, el pasado mes de mayo, la presidenta reivindicó en la Universidad de la Libertad el valor de la Hispanidad como un ecosistema compartido por más de 600 millones de personas que se niegan a mirar el presente con anteojeras.

"En el nuevo orden mundial creo que es el momento de dejar de comprar la versión siempre acomplejada del choque, el enfrentamiento y las supuestas conquistas para estar unos y otros divididos constantemente con las gafas del pasado y, sobre todo, para que la gente no tome responsabilidad ninguna sobre qué tiene que hacer en el presente y especialmente en el futuro", aseveró ante la comunidad académica azteca.

Para Ayuso, la Hispanidad trasciende la mera herencia histórica para consolidarse como "una forma alegre, mestiza y, sobre todo, una forma de estar y de ver la vida en torno a unos valores: la libertad, la vida, los bienes más preciados que tiene el hombre". Una visión que contrapone abiertamente a las dinámicas globales que buscan erosionar la autonomía individual mediante la coacción o la culpa.

Isabel Díaz Ayuso, en Londres. Comunidad de Madrid

Esta defensa del vitalismo no es un recurso retórico reciente. Ya en marzo de 2025, durante su visita a Londres, donde se convirtió en la primera política española en pronunciar un discurso en el histórico Centro de Estudios Políticos fundado por Margaret Thatcher, la dirigente madrileña denunció la injerencia de "fuerzas políticas muy poderosas que intentan que el miedo nos gobierne".

Frente a quienes pretenden imponer un clima de sospecha, contrapone la audacia de un modelo que confía en el ciudadano antes que en la tutela del Estado.

Esa misma convicción se traslada de lleno a la actualidad política más reciente de este 2026, donde Ayuso ha vuelto a situar a Madrid en el centro del debate económico e institucional tras la presentación de sus últimas medidas para blindar la inversión extranjera, rebajar la presión fiscal y frenar la excesiva burocracia estatal.

En sus más recientes intervenciones públicas y alianzas internacionales, la presidenta autonómica sigue reafirmando que no piensa dar un paso atrás frente a las presiones del Gobierno central: una estrategia de confrontación directa y desacomplejada que pone de relieve que su apelación a la alegría no es mero lirismo, sino la coraza política con la que libra sus batallas más complejas.