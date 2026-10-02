Julen Guerrero sufre un infarto 5 meses después de la muerte de su mujer, Elsa Landabaso

Julen Guerrero, de 52 años, ha sufrido un infarto de miocardio en los últimos días que obligó a su ingreso hospitalario.

El exfutbolista del Athletic Club comenzó a encontrarse indispuesto y decidió acudir a un centro médico. Fue al trasladarse al mismo cuando los facultativos confirmaron que estaba sufriendo un ataque al corazón. Afortunadamente, su estado no reviste gravedad y, una vez superado el episodio, continúa recuperándose en su domicilio.

El susto llega después de unos meses especialmente difíciles para el exjugador y su familia. El pasado mes de abril fallecía su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años, después de una larga enfermedad.

Julen Guerrero, en Murcia, en 2022. GTRES

Tras conocer la noticia, Guerrero quiso agradecer públicamente las muestras de cariño recibidas durante aquellos días: "En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia".

La historia de Julen y Elsa comenzó cuando él todavía era una joven promesa del fútbol. Desde entonces, ella se convirtió en una de las personas fundamentales en su vida y en su trayectoria deportiva.

La pareja contrajo matrimonio el 1 de enero de 2000, en una ceremonia alejada de la enorme atención mediática que acompañaba entonces al futbolista. Juntos formaron una familia con sus dos hijos, Karla y Julen Jon, quien ha seguido los pasos de su padre y actualmente juega en el club cuya coordinación corre a cargo del exfutbolista.

Precisamente, apenas unos días antes del problema cardíaco, Guerrero había participado en unas jornadas deportivas organizadas en Bilbao por el centro de alto rendimiento Emen4Sport. Durante el encuentro compartió charla con el exfutbolista Raúl García y ambos abordaron, entre otros asuntos, la actualidad del Athletic Club.

Julen Guerrero, en un partido. GTRES

Una vida ligada al Athletic

Julen Guerrero fue uno de los grandes referentes del fútbol español durante la década de los noventa. Nacido en Portugalete en 1974, comenzó a jugar al fútbol desde niño y se incorporó a las categorías inferiores del Athletic Club cuando apenas tenía ocho años. Una década después, con 18, dio el salto al primer equipo.

Su carrera profesional quedó estrechamente ligada al conjunto bilbaíno, donde permaneció hasta su retirada en 2006. Durante más de una década se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del fútbol español y en uno de los jugadores más identificados con el Athletic, tanto por su trayectoria como por el vínculo que mantuvo siempre con el club.

También tuvo un papel destacado con la selección española. Debutó con el combinado nacional en 1993 y vistió la camiseta de España hasta el año 2000. En total disputó 41 encuentros y participó en tres grandes torneos internacionales: los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de la Eurocopa de Inglaterra 1996.

En 2006 decidió colgar las botas después de más de una década como futbolista profesional. Pero aquel adiós al terreno de juego no supuso su alejamiento del fútbol. Guerrero comenzó entonces una nueva etapa profesional en la que exploró distintas facetas vinculadas al deporte.

Julen Guerrero para 'El Ganso'. EL GANSO EL GANSO

Del periodismo a los banquillos

Una de sus primeras decisiones tras retirarse fue regresar a las aulas. Estudió Periodismo y comenzó a colaborar con diferentes medios de comunicación, aprovechando su experiencia como futbolista para ejercer como comentarista. Entre otros trabajos, participó en las retransmisiones de los partidos de la selección española en TVE y colaboró en radio y prensa.

En 2011 dio otro paso dentro del mundo del fútbol al incorporarse al Málaga. Allí trabajó en la formación y preparación de jóvenes jugadores. Más adelante llegó a la Real Federación Española de Fútbol, donde asumió responsabilidades como seleccionador de categorías inferiores.

Durante aquella etapa estuvo vinculado a la formación de futbolistas que comenzaban sus carreras profesionales y también formó parte del cuerpo técnico de la selección española sub-21 que participó en los Juegos Olímpicos.

Después de varios años ligado al fútbol formativo y a los banquillos, en 2024 recibió su primera oportunidad al frente de un equipo profesional. Guerrero se convirtió en entrenador de la SD Amorebieta, club vizcaíno. Con ello inició una nueva etapa en su trayectoria y trasladando al fútbol profesional los conocimientos adquiridos durante sus años como jugador y técnico.

A finales de 2025 volvió a cambiar de registro al incorporarse al CD Estepona como mánager general, puesto que mantiene actualmente. Su función pasó entonces a centrarse más en la gestión, la planificación y el desarrollo del proyecto deportivo de la entidad que en las tareas propias de un entrenador.