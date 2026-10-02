Isabel Gemio (65): "Mi infancia en Extremadura fue en calles de tierra. Mis padres, campesinos, trabajaban sin descanso"

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión española, Isabel Gemio (65 años) creció en un entorno rural y con pocos recursos. Sus padres eran campesinos y pasaron buena parte de su vida trabajando de sol a sol para sacar adelante a su familia. Aquella infancia, marcada por las carencias, el aislamiento y el esfuerzo, acabaría dejando una huella profunda en la presentadora.

Isabel nació en una finca de Alburquerque, en la provincia de Badajoz, a pocos kilómetros de la capital y cerca de la frontera portuguesa. Sus primeros recuerdos están ligados a aquel paisaje y a una familia acostumbrada al trabajo del campo.

El suyo fue un entorno de supervivencia donde el pan se ganaba de sol a sol y el futuro era una incógnita que se peleaba cada día. “Mis padres eran campesinos, vivían en un cortijo con mis primos y mis tíos. Y ahí nací yo”, ha contado.

Isabel Gemio GTRES

En su libro Mi hijo, mi maestro, la presentadora evocó aquellos primeros años con una mirada especialmente personal: “Mi infancia fue de silencios y de calles de tierra. En mi casa no había libros, la cultura era algo que no existía. La radio era el único alimento para mi imaginación; gracias a ella supe que había otra vida fuera de Extremadura”.

Una radio que, además, tenía en su casa una dimensión política y social: "Mi padre escuchaba Radio Pirenaica, la que entonces conocían como la radio de la resistencia".

Con los años, Gemio entendió hasta qué punto había sido determinante el sacrificio de sus padres. La dureza de aquella vida terminó convirtiéndose en una de las bases de su carácter.

"En mi infancia aprendí que si no trabajas, no comes. Esa dureza de Extremadura es la que me ha permitido aguantar todos los golpes que me ha dado la vida después", explicaba en el programa Lazos de sangre de TVE.

También ha recordado en numerosas ocasiones el aislamiento que rodeaba su infancia. "El mundo, en esa primera etapa, no se veía. Si España estaba aislada y vivía en una dictadura, imagina lo que era una zona rural del sur…".

Isabel Gemio posando. Gtres. Gtres.

Sin embargo, lejos de quedarse únicamente con las dificultades, con el paso del tiempo ha recuperado también los recuerdos más sensoriales de aquella etapa: "Ahora rescato esa pureza, ese salvajismo. Aún tengo los sabores de las moras que cogíamos, el del tomate, el olor de la albahaca que se ponía entre las cosechas para los insectos…".

La presentadora también ha querido poner en cuestión la imagen idílica que en ocasiones acompaña a la vida rural. Detrás de aquel paisaje había jornadas interminables y un esfuerzo que ella vio muy de cerca.

"Desde la ciudad se romantiza mucho el campo, pero es muy duro. Yo veía a mis padres trabajar sin descanso para darles a sus hijos una vida mejor y lo consiguieron: nos dieron algo mejor de lo que ellos habían vivido", reflexionaba.

Badajoz y los primeros micrófonos

Con 15 años llegó una de las primeras decisiones que marcarían su futuro. Isabel dejó la finca familiar y se trasladó a Badajoz para estudiar Bachillerato. La situación económica de la familia hizo que tuviera que compaginar los estudios con un trabajo en una boutique de ropa, una experiencia que reforzó desde muy joven su deseo de construir una vida independiente.

"Mis padres sabían que tenía que estudiar porque ellos no pudieron. Mi objetivo en la vida no era depender de ellos ni de un hombre. Eso lo tuve claro muy pronto", confesaba años después.

Durante su adolescencia también comenzó a acercarse al mundo de la interpretación. Se matriculó en el Centro de Arte Dramático de Badajoz y empezó a participar en pequeños papeles. Pero sería la radio la que terminaría abriendo la primera gran puerta de su carrera.

Tenía 17 años cuando una periodista acudió a su instituto en busca de jóvenes voces para un programa de radio. La encontró allí y quedó impresionada por su voz. Le ofrecieron colaborar en el espacio y aquel primer contacto con los micrófonos terminó convirtiéndose en el punto de partida de una sólida trayectoria.

Años después se trasladó a Cataluña y tomó otra decisión que acompañaría una nueva etapa profesional: cambiar su apellido 'artístico'. Comenzó entonces a utilizar el nombre de Isabel Garbí y, primero en Gerona y después en Barcelona, se puso al frente de espacios como La chica de la radio, Cita a las cinco o El diván.

Su soltura ante el micrófono y su personalidad terminaron llevándola a la televisión. Debutó en Los sabios, un programa infantil que presentó junto a Andrés Caparrós. Poco después recuperaría el apellido Gemio y continuaría ampliando su presencia en la pequeña pantalla.

De '3x4' a 'Sorpresa, sorpresa'

Después de presentar durante una temporada La tarde, llegó una de las grandes oportunidades de su carrera. Isabel Gemio tomó el relevo de Julia Otero al frente de 3x4, uno de los concursos más populares de la televisión de aquella época.

A partir de entonces, su nombre quedó ligado a algunos de los grandes formatos televisivos de los años 90. Lo que necesitas es amor, Sorpresa, sorpresa, Esta noche, sexo o Hay una carta para ti consolidaron una carrera caracterizada por la capacidad de moverse entre géneros muy diferentes.

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Fueron también años de importantes cambios en su vida personal. Durante un viaje a Cuba conoció al escultor Nilo Manrique, con quien posteriormente tuvo a sus dos vástagos: Gustavo, quien llegó a la vida de la presentadora a los nueve meses, cuando estaba embarazada de su hijo Diego.

Con el paso del tiempo, su trayectoria profesional fue adquiriendo además una dimensión mucho más vinculada al compromiso social.

El diagnóstico de distrofia muscular de su hijo mayor cambió sus prioridades y llevó a la presentadora a utilizar su popularidad para dar visibilidad a las enfermedades raras y apoyar la investigación.

Hoy, esa causa ocupa un lugar central en su vida. Gemio preside la fundación que lleva su nombre, desde la que continúa trabajando para impulsar la investigación y mejorar la visibilidad de unas patologías que durante años permanecieron en un segundo plano.

Una faceta que completa una trayectoria construida, desde sus primeros días en aquella finca extremeña, a base de trabajo, independencia y una voz que terminó llevándola mucho más lejos de lo que podía imaginar.