Penélope Cruz marca distancias con Javier Bardem: "No trabajar todo el tiempo juntos es una manera de proteger la relación"

Penélope Cruz (50 años) y Javier Bardem (57) llevan más de una década compartiendo su vida y han coincidido en varias ocasiones delante de las cámaras.

Sin embargo, la pareja tiene claro que mezclar constantemente su relación sentimental con la profesional no es la mejor fórmula para mantener el equilibrio en su vida privada.

Así lo ha explicado la actriz durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde ambos han presentado su nuevo proyecto juntos, Bunker.

Cruz ha asegurado a EFE que ella y Bardem prefieren no trabajar juntos demasiado a menudo porque consideran que es una forma de cuidar su relación.

Penélope Cruz en el Festival de Toronto. Gtres

"Tampoco es algo que queramos hacer muy seguido. Yo creo que es una manera de proteger también la relación, no estar trabajando todo el tiempo juntos", ha explicado la intérprete.

No se trata, por tanto, de una cuestión relacionada con su entendimiento delante de las cámaras. Todo lo contrario. Penélope no ha escatimado en elogios al hablar de Javier como actor y ha dejado claro que la admiración profesional que siente por él permanece intacta desde que ambos se conocieron.

"Lo mismo que sentí cuando le conocí, cuando me lo presentaron y me dijeron: 'Este es tu compañero' en la primera película que hicimos juntos", ha recordado la actriz.

Se refiere a Jamón, jamón, la cinta dirigida por Bigas Luna en 1992 que supuso uno de los primeros grandes papeles protagonistas para ambos y en la que comenzó una relación profesional que, décadas después, ha vuelto a llevarles a compartir pantalla.

"Sentí: 'Es una fuerza de la naturaleza, un talento increíble'", ha añadido Cruz al describir la impresión que le produjo Bardem entonces y que, según sus palabras, continúa teniendo a día de hoy.

Separar la pareja de los personajes

Trabajar juntos también requiere para ellos un ejercicio consciente de separación entre la vida personal y la ficción. La actriz ha explicado que, cuando coinciden en un proyecto, ambos necesitan dejar a un lado su relación para concentrarse plenamente en los personajes que interpretan.

Penélope Cruz, Florian Zeller y Javier Bardem en el Festival de Toronto. Gtres

De ahí que no busquen forzar nuevos encuentros profesionales ni convertir el trabajo conjunto en una dinámica habitual.

Una decisión que les permite preservar también un espacio propio fuera de los rodajes y mantener separadas dos facetas que forman parte de su vida desde hace años.

La particularidad de dirigir a un matrimonio tampoco pasó desapercibida para Florian Zeller (47), director de Bunker y ganador del Óscar por The Father.

El cineasta tuvo claro desde el principio que quería contar con ellos para protagonizar su nueva película.

"Los quería porque son los mejores, no solo como actores sino como seres humanos. Fue una alegría trabajar con ellos", ha afirmado Zeller.

Preguntado por si dirigir a una pareja real hacía más sencillo el trabajo, el director francés respondió con humor: "No lo sé. No tuvimos que ensayar demasiado, así que ahorramos dinero".

Penélope Cruz en el Festival de Toronto. Gtres

Penélope Cruz, protagonista de Toronto

La presentación de Bunker llega apenas 24 horas después de que Penélope Cruz recibiera el premio Special Tribute del Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los reconocimientos más importantes de esta edición.

La actriz protagonizó así uno de los momentos más destacados de su paso por el certamen, donde fue homenajeada por su trayectoria cinematográfica.

Durante la alfombra roja de los premios, Cruz ha asegurado que había pensado especialmente en todas las personas que la han acompañado desde el comienzo de su carrera, un recorrido que arrancó precisamente en los años noventa y que la ha llevado a convertirse en una de las intérpretes españolas con mayor trayectoria internacional.

Su agenda en Toronto continuará este martes. La actriz volverá a pisar la alfombra roja junto a Javier Calvo (35) y Javier Ambrossi (42)con motivo del estreno norteamericano de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.