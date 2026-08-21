Pablo Alborán, obligado a cancelar un concierto por un bache de salud: el comunicado en el que revela qué le pasa
El artista malagueño ha anunciado un parón obligado por prescripción médica, al tiempo que transmite tranquilidad a sus seguidores.
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Un contratiempo de salud ha obligado a alterar los planes del cantante malagueño Pablo Alborán (37 años) en pleno desarrollo de sus compromisos estivales.
El artista ha querido dirigirse directamente a su comunidad de seguidores, este pasado jueves, 20 de agosto, a través de un comunicado en redes. En el escrito informa sobre un bache de salud que lo ha abocado a suspender de forma inmediata una de sus citas musicales.
El anuncio de su retiro temporal de los escenarios se produce tras ser informado por su equipo médico de que padece una "neumonía grave".
"Hola, familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días", ha comenzado explicando el propio intérprete.
Como consecuencia de este cuadro infeccioso, el equipo del cantante ha tenido que tomar la inevitable determinación de suspender la actuación que tenía fijada para este mismo viernes 21 de agosto en la ciudad de Ciudad Real.
Un concierto que había logrado una notable respuesta por parte del público, y para el cual Alborán ha querido tener unas palabras de agradecimiento expreso.
Consciente del estrecho vínculo que mantiene con su público y del respaldo mostrado en cada una de sus convocatorias, el artista añade: "Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto".
Más allá del ámbito estrictamente médico y del agradecimiento a sus incondicionales, el cantante ha dedicado una parte de su comunicado a apelar al tratamiento informativo que los medios realicen sobre su estado de salud.
"Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos".
Así, el compositor ha buscado desdramatizar la situación para no infundir temor entre sus fans, confirmando que ya se encuentra bajo un tratamiento farmacológico adecuado para atajar la infección y lograr una pronta recuperación.
"Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", ha matizado con cierto humor.
El cantante ha concluido su nota remarcando que en estos momentos "solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan", despidiéndose con un optimista "nos vemos muy pronto" que augura un pronto regreso a las tablas.