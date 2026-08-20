Bigote Arrocet recuerda a Juan Tamariz, su compañero en 'Un, dos, tres...': "Estaba siempre de broma. Era difícil verlo serio"

Defiende el cómico chileno Edmundo Bigote Arrocet (76 años) -él, que parece vivir en la chanza constante- que Juan Tamariz era un hombre, fuera de su virtuosidad con la magia, muy afable y simpático; siempre buscando la broma. Raro era el día que estaba serio.

Ambos coincidieron en aquellos chispeantes y maravillosos años de la televisión dorada, en uno de los concursos más célebres y recordados, Un, dos, tres... responda otra vez, aquel irrepetible formato creado en 1972 por Chicho Ibáñez Serrador.

Fueron aquellos años de mucha hermandad entre Bigote y Juan; horas interminables de grabaciones, tiempo de confesiones en los camerinos. Para el que fue pareja de María Teresa Campos hay recuerdos que aún están vívidos.

Juan Tamariz, en una fotografía tomada durante el programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Redes Sociales

Como aquella visita que hizo Salvador Dalí al mencionado programa. O cuando se veían en Chile o se tropezaban en los aeropuertos. "Era un hombre muy inteligente y profundo", opina Edmundo.

Edmundo, usted coincidió con Juan Tamariz en el inolvidable Un, dos, tres... responda otra vez. ¿Cómo era Juan, más allá del mago?

Lo conocí yo en los años 77, una cosa así, por ahí, en Madrid. Y después coincidimos en el Un, dos, tres porque ahí estuvimos mucho tiempo juntos. Entonces era muy revoltoso, muy inquieto, no paraba. Era muy agradable, muy simpático él.

Todo el mundo destaca eso.

Sí, un tipo encantador, de verdad.

Dicen que siempre fue con una sonrisa pintada en la cara.

Siempre, y siempre encontrando y haciendo bromas con todos y de todo. Sí, era difícil hablar con él de algo que no fuera gracioso y anecdótico. Entonces nada, me contaba que desde chiquitito a él le gustaba la cosa de la magia.

Yo le pregunté: '¿Y cómo se te ocurrió esto?' Porque era un personaje así que tú lo veías y no parecía un mago, sino parecía un hippie de estos de la época de los años 67, 68, 70.

Tuvo buen olfato en el negocio, porque abrió camino a muchos.

Era muy inteligente y muy profundo. Cuando se ponía serio era un tipo muy formal. Estuvimos, me acuerdo, con Salvador Dalí, que había ido al programa nuestro. Me acuerdo que hizo una calabaza. Se notaba en Juan categoría y cultura.

¿Mantuvo contacto con él en los últimos años?

No, bueno, lo que pasa es yo estoy mucho tiempo fuera, mucho tiempo viajando. Hemos coincidido en Chile, que fue él para allá y llevó un programa de televisión. Y otra vez nos encontramos como dos veces en el aeropuerto.

Él que iba para un lado y yo que venía. Como tuvimos tanto tiempo juntos con el Un, dos, tres, era como encontrarte con tu familia.

Fueron muchos años y muchas horas de grabaciones...

Y acuérdate que toda la gente que salía ahí, como había un solo canal de televisión, porque el otro no lo veía nadie, nos conocíamos. Todos los que salíamos en televisión nos conocíamos, no es como ahora. La televisión que todavía estaba en blanco y negro.

Después llegamos a la televisión a colores, pero en esa época era todo muy reducido, el círculo artístico, como el de los toreros y el de los escritores, era muy reducido. Pero siempre que nos veíamos era con esa corriente de simpatía que él tenía.

¿Se ha acercado al tanatorio o ha podido hablar con la familia?

No, no he podido hablar con la familia ni nada porque yo me voy ahora a Ibiza. Me hubiese gustado, sí, pero no me ha dado tiempo.

Edmundo, ¿podría contarnos alguna anécdota de camerino con Juan Tamariz?

Éramos como una familia. Entonces estábamos comiendo o ensayando, y muchas veces me tomaba los libretos y me decía que yo era muy tarugo. (Risas) Me decía: 'Tú eres muy tarugo'. Porque a mí me costaba mucho aprenderme los libretos.