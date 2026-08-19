Muere a los 92 años Josep Cusí, íntimo amigo del emérito Juan Carlos y su compañero inseparable de regatas

El rey emérito Juan Carlos (88 años) acaba de recibir un duro revés personal tras enterarse del fallecimiento de un buen amigo, leal y fiel, Josep Cusí. El destacado empresario y armador ha perdido la vida a los 92 años en su domicilio de Barcelona.

Cusí ha perecido rodeado por su familia más cercana. Su adiós pone el punto final a una relación de amistad de casi medio siglo que trascendió las regatas para convertir a Cusí en una de las personas de mayor confianza del padre de Felipe VI (58).

El estado de salud del armador catalán se había visto seriamente resentido en los últimos años. En noviembre de 2021, Cusí sufrió un severo ictus que le provocó importantes secuelas de movilidad y visión.

Josep Cusí, amigo de regatas de Juan Carlos I, con el que fuera Rey de España. Gtres

Una circunstancia que le obligó a retirarse de la escena pública para llevar una vida apartada y tranquila en el seno familiar, como apunta La Vanguardia, quien avanza el deceso.

En las últimas jornadas, su condición médica experimentó un rápido empeoramiento que desembocó en su fallecimiento junto a su esposa, Inés Muiños, sus hijos y sus nietos.

El origen de la profunda relación entre Josep Cusí y Juan Carlos de Borbón se remonta a principios de la década de 1970 en la capital catalana.

En aquel periodo, el entonces príncipe se preparaba minuciosamente para su participación deportiva en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

Cusí, quien ya contaba con una trayectoria muy consolidada dentro del ámbito deportivo y naval, entabló un contacto inicial con el futuro jefe de Estado, que pronto derivaría en un vínculo indestructible.

Juan Carlos I y su amigo íntimo Josep Cosí. Gtres

Aunque la vela fue la puerta de entrada a su trato diario, la complicidad entre ambos creció rápidamente en el terreno personal.

A lo largo de casi cinco décadas, compartieron travesías, competiciones internacionales, viajes privados y confidencias en los momentos más trascendentales de la vida del monarca.

Sin embargo, si algo caracterizó a Cusí en el entorno de la Zarzuela y el circuito social, fue su férrea e inquebrantable discreción.

Pese a situarse en el núcleo más reservado del rey emérito, el empresario evitó de forma sistemática la exposición mediática o la búsqueda de protagonismo público.

El propio Cusí definió su postura personal y su vinculación con el monarca a través de esta declaración: "No me considero su patrón, sino su servidor, en el mar y en la tierra, dentro y fuera del Bribón".

'Bribón': cuatro décadas de éxitos

El ámbito náutico fue, sin duda, el gran escenario donde la complicidad de ambos adquirió una dimensión histórica para el deporte español.

Juan Carlos I, en Mallorca. Gtres

Cusí ejerció de forma ininterrumpida como armador de la célebre saga de embarcaciones Bribón, mientras que Juan Carlos I asumió el papel de patrón al timón.

Juntos lideraron una de las trayectorias más laureadas y prolongadas de la vela de alta competición, armando hasta un total de 15 embarcaciones distintas a lo largo de casi 40 años.

Las primeras millas navegadas en común se gestaron tras la cita olímpica de Múnich. Tras haber competido inicialmente en barcos separados, Cusí y el entonces príncipe unieron sus caminos a bordo del Bribón II, compitiendo bajo la grímpola del Real Club Náutico de Barcelona.

Sea como fuere, la sintonía entre armador y patrón reportó un abultado palmarés de títulos y trofeos internacionales.