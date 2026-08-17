Cristiano y Georgina se han casado en régimen de separación de bienes: todo lo que ella recibirá si se divorcian

Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32) se dieron el 'sí, quiero' el pasado 11 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en su casa, ubicada en la localidad portuguesa de Cascais, rodeados únicamente por sus hijos y su círculo de máxima confianza.

Sin embargo, más allá del trasfondo romántico de la boda, el foco mediático e informativo se ha desplazado rápidamente hacia el ámbito legal y económico: las condiciones que regularán la enorme fortuna de ambos en caso de una hipotética separación.

Conscientes de la envergadura de sus patrimonios e imperios comerciales, el futbolista y la empresaria dejaron completamente cerrados los términos económicos que regirán su matrimonio antes de dar el paso definitivo hacia el altar.

Apenas 24 horas antes de la celebración del enlace, el 10 de agosto, Cristiano y Georgina acudieron a la capital portuguesa para firmar un exhaustivo acuerdo prenupcial bajo el régimen estricto de separación de bienes, según ha revelado el periódico Jornal de Notícias.

A efectos prácticos, esta fórmula jurídica garantiza que cada uno mantenga la titularidad exclusiva de los activos que ya poseía antes de la boda, así como de todos los ingresos que genere individualmente a lo largo de la vida conyugal.

Esta medida adquiere una importancia debido al enorme volumen financiero del astro luso, quien ha amasado una de las mayores fortunas de la historia del deporte a través de sus contratos futbolísticos, patrocinios e inversiones globales.

Por su parte, Georgina preserva también de forma independiente los cuantiosos beneficios derivados de su faceta como modelo, creadora de contenido e imagen de firmas internacionales.

Cristiano Ronaldo y Georgina, en una imagen reciente. Gtres

A este marco legal matrimonial se suma un pacto privado preexistente que la pareja habría diseñado tiempo atrás para blindar la estabilidad familiar e indemnizar a Georgina en caso de ruptura.

Según diversas informaciones periodísticas del sector, entre las condiciones pactadas figuraría una asignación vitalicia para Georgina cercana a los 100.000 euros mensuales.

Asimismo, se ha apuntado a que la modelo pasaría a ser la propietaria titular de La Finca, la icónica residencia familiar que el futbolista posee en la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

No obstante, conviene matizar que mientras la firma de la separación de bienes consta en la documentación del registro civil, los detalles financieros de este convenio regulador responden a filtraciones del entorno y no han sido confirmados de forma oficial por los protagonistas.

El fin primordial de este sofisticado engranaje legal pasa por evitar contenciosos judiciales prolongados y garantizar el bienestar continuado de los menores en caso de que la convivencia llegue a su fin.

Un idilio que arrancó en 2016

El hoy matrimonio, en un acto público. Gtres

Las sólidas cautelas económicas de la actualidad contrastan con la sencillez con la que comenzó su historia en el verano de 2016.

Por aquel entonces, Cristiano Ronaldo ya era la gran estrella indiscutible del Real Madrid, mientras que Georgina trabajaba como dependienta en una boutique de la firma Gucci en el centro de la capital española.

Fue en ese establecimiento donde cruzaron sus miradas por primera vez, coincidiendo días después en un evento exclusivo donde entablaron conversación.

Aquel encuentro fortuito dio paso a un noviazgo que, tras unos meses de discreción, saltó de lleno a la prensa internacional hasta convertirlos en una de las parejas más influyentes y mediáticas del planeta.

A lo largo de este periodo, Rodríguez asumió con total naturalidad la crianza y el cuidado de los tres primeros hijos del delantero -Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo-, integrándolos en la dinámica de un hogar que pronto se ampliaría.

En 2017 la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina. Años más tarde, en 2022, la familia atravesó uno de los trances más dolorosos de su vida tras el fallecimiento durante el parto de Ángel, uno de los mellizos que esperaban.