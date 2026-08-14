Carlos Sainz Jr., días de relax en Mallorca junto a la modelo Rebecca Donaldson y su familia durante el parón de la Fórmula 1

El parón veraniego de la Fórmula 1 ha marcado el inicio de un merecido descanso para los grandes protagonistas de la parrilla automovilística internacional.

Tras completar un arranque de temporada de alta exigencia competitiva, Carlos Sainz Jr. (31 años) ha puesto rumbo a uno de sus refugios estivales por excelencia: la isla de Mallorca.

El deportista madrileño ha sido inmortalizado por la agencia Europa Press disfrutando de unas jornadas de desconexión en alta mar junto a su familia y su pareja, la modelo escocesa Rebecca Donaldson (31), con quien consolida una de las historias de amor más estables.

Carlos Sainz Jr. y Rebecca, en una moto de agua. Europa Press

La relación entre el piloto y la maniquí, que comenzó en 2023, atraviesa un periodo de absoluta madurez. Fieles al perfil bajo y a la discreción que siempre ha caracterizado la vida privada del madrileño, la dupla se ha vuelto inseparable.

Donaldson se ha convertido en una presencia habitual en el paddock durante diversos Grandes Premios del calendario oficial, alternando el ritmo del mundial con escapadas de carácter privado como la que estos días protagonizan en las Islas Baleares.

Durante su estancia en la costa balear, la pareja ha embarcado en una jornada de navegación junto a un reducido grupo de amigos cercanos, entre los que se encuentra un niño de corta edad.

Lejos de limitar su descanso al relax sobre la cubierta, tanto Sainz como Donaldson se han mostrado sumamente atentos, cariñosos y participativos con el pequeño. A lo largo del día, las muestras de afecto y los juegos entre ambos y el niño han sido una constante.

El piloto, en unas vacaciones de verano de hace unos años. Gtres

El piloto madrileño, haciendo gala de su faceta más distendida y lúdica alejada del casco y la adrenalina de los circuitos, ha compartido risas con el pequeño y lo ha subido a una moto de agua para disfrutar de un paseo de varios minutos por las calas mallorquinas.

Volviendo a la historia de amor, la química evidente entre Carlos y Rebecca no ha pasado desapercibida para los observadores de la crónica social, reafirmando que el vínculo entre ambos se encuentra más reforzado que nunca.

Otro de los puntos significativos de esta escapada estival ha sido la presencia de los padres del deportista, el bicampeón del mundo de rallys y ganador del Dakar Carlos Sainz (64) y su esposa, Reyes Vázquez (62).

Las imágenes captadas a bordo de la embarcación muestran a la familia compartiendo espacio y confidencias a lo largo de la travesía por el litoral balear. La convivencia en alta mar ha puesto de manifiesto la excelente sintonía que existe entre Rebecca y los progenitores del piloto.

Carlos Sain Jr., en Mallorca, en 2021. Gtres

La modelo se encuentra plenamente integrada en las dinámicas familiares de los Sainz, un factor decisivo para el deportista, quien siempre ha situado a su núcleo familiar como el pilar fundamental en el que apoyarse a lo largo de su carrera deportiva.

Estas vacaciones estivales suponen una pausa clave en la agenda de Carlos Sainz Jr. antes de afrontar la recta final del campeonato de F1.

La competición de motor más exigente del mundo reanudará su calendario en pocas semanas, exigiendo el máximo nivel de concentración física y mental a los pilotos para encarar el tramo decisivo del año.

Rodeado por las aguas del Mediterráneo, por sus padres y por su pareja, Carlos Sainz Jr. encara el tramo final de su descanso estival con las pilas cargadas.

Quién es Rebecca

Rebecca Donaldson, nacida en Perth (Escocia), es mucho más que la novia de un piloto: es una modelo consolidada y una empresaria de moda.

Su carrera despegó a los 17 años, cuando ganó su primer concurso de belleza y participó en Top Model UK, y desde entonces ha trabajado con grandes marcas internacionales y ha aparecido en portadas de revistas como Marie Claire.

Además del modelaje, Donaldson fundó durante la pandemia Muse Activewear, su propia firma de ropa deportiva que combina funcionalidad y estilo, y se ha convertido en una presencia constante en los circuitos de Fórmula 1, donde apoya a Sainz en cada gran premio.

En cuanto al historial sentimental de Carlos Sainz Jr., su relación más conocida fue con la periodista Isa Hernáez, con quien estuvo siete años y cuya ruptura se confirmó a mediados de 2023, poco antes de que el piloto comenzara a aparecer en público junto a la modelo escocesa.

2023, año clave

La conexión entre ambos comenzó a fraguarse en 2023, cuando coincidieron en diversos eventos sociales vinculados al mundo del motor.

Inicialmente, Rebecca asistió como invitada a varias citas del circuito y, posteriormente, empezó a acompañar a un grupo de amigos también relacionados con la Fórmula 1.

No hubo un momento público que marcara un antes y un después, sino una serie de indicios que fueron sumando: miradas cómplices, apariciones recurrentes en los mismos planes y una química visible que pronto llamó la atención de su entorno.

El verano de 2023 supuso un cambio de rumbo. Ambos disfrutaron de unas vacaciones con amigos en Córcega, donde compartieron días en barco y planes relajados.

Las fotografías captadas desde la distancia y la naturalidad con la que interactuaban confirmaron que entre ellos había algo más que una simple amistad. Lo demás, ya es historia.