El verano de Charly, el marido de Lydia Lozano, tras su grave infección: su recuperación y la empresa que comparten

Quienes conocen a Lydia Lozano (65 años), o los que la ven diariamente por televisión -que también es una forma de conocer- destacan de ella que es una mujer fuerte y optimista. Que llora a la mínima, sí, pero que se repone con la misma facilidad.

A nadie se le escapa que los últimos meses de la vida de la colaboradora -en especial, el final del año 2025 y el inicio de 2026- no han sido fáciles, pues su vida personal y familiar se puso del revés cuando su marido, Charly, cayó enfermo a causa de una fuerte infección bacteriana.

La infección llegó hasta su corazón y "se comió una válvula", por lo que el arquitecto tuvo que someterse a una nueva cirugía a corazón abierto para sustituirla.

Charly, el pasado mes de enero, tras recibir el alta y volver a casa. EL ESPAÑOL

Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo -nombre real de Charly- estuvo ingresado en un hospital alrededor de dos meses como consecuencia de esta dolencia. Incluso, el arquitecto perdió movilidad y tuvo que usar silla de ruedas al ser dado de alta.

Pero, poco a poco, Charly ha ido recuperándose. A su lado, su mujer, su razón de amor, Lydia. La periodista ha tenido que hacer malabares para compaginar las atenciones a su marido con sus obligaciones en televisión. Fueron meses intensos y duros, pero los superó.

Mientras Charly se recupera del todo en su casa, situada en el barrio de Chamartín de Madrid, Lydia, poco a poco, vuelve a la normalidad.

Para ella, esa normalidad pasa por estar -y casi vivir- en la televisión. La tele le da la vida a Lozano, no sabe vivir sin su trabajo en la pequeña pantalla. Colabora en ¡De Viernes! y en De lunes a viernes.

Este verano, como el de la mayoría de los colaboradores, está marcado por el trabajo, salvo algunos días sueltos que puedan disfrutar: "Toca apoyar a la cadena en estos momentos", es el mensaje que se escucha en algunos profesionales de Mediaset.

Volviendo a Charly, nunca le ha gustado salir, ser conocido: ha preferido el segundo plano. Tan solo en diciembre de 2018 apareció por sorpresa por primera y única vez en un plató de televisión. Como es lógico, fue en Sálvame.

Lydia y Charly en imagen de archivo. Gtres

Charly decidió que era un buen día, y una buena causa, porque su mujer celebraba su cumpleaños. Con la ayuda de los compañeros de Lydia, que ejercieron de cómplices, Charly se presentó con un ramo de flores y una tarta. Hasta ahí duró su debut en televisión.

Ahora, en 2026, EL ESPAÑOL ha podido averiguar, a través de Informa, la empresa española líder en información comercial, financiera y empresarial, que Charly está más vinculado al periodismo de lo que, a priori, pudiera parecer.

Figura su nombre en una sociedad, junto a su mujer. La empresa se llama Análisis e Inversiones Hardisson S.L.

El objeto social de la sociedad es "el análisis y la realización de trabajos periodísticos ya sea en soporte papel, informático, telemático o audiovisual, y cualquier otra actividad relacionada con la actividad principal del mundo del periodismo".

Lydia aparece como Administradora Única -desde 2021-, y Charly, como Apoderado -desde 2023-. La empresa está activa, se constituyó en 2003. Entonces, el matrimonio figuraba como Administrador Solidario. La empresa presenta unas cuentas saneadas.

Quién es Charly

Charly es un arquitecto que vive completamente ajeno al barullo mediático de su mujer. "Charly es todo, con él me ha tocado la lotería", ha llegado a asegurar Lydia en más de una ocasión.

Siempre que su profesión se lo permite, el único hombre en la vida de Lydia se ocupa de la intendencia del hogar mientras ella trabaja en televisión. Saca al perro que tienen en común, arregla los desperfectos de la casa y espera la llegada de su esposa.

Lydia Lozano y su marido se casaron en junio de 1990. Ambos se conocieron mientras Lydia mantenía una relación con un amigo del que luego sería el amor de su vida. "Yo salía con un amigo suyo, pero la relación no estaba bien.

Fuimos a cenar a casa de la familia de Charly y él abrió la puerta, con unos pantalones y unas zapatillas verdes. Me llamó al día siguiente para quedar... y hasta hoy", contó en una ocasión.

Lydia y su marido dando un paseo por París en 2019. Gtres

La pareja no tiene hijos por decisión propia, algo que la periodista ha defendido en un sinfín de ocasiones.

A sus 65 años, son muchos los que a lo largo de estos últimos treinta años se han preguntado mucho el porqué la colaboradora no ha querido tener hijos. En la actualidad, se sigue manteniendo firme y orgullosa de su decisión.

Así lo defendía hace años en EL ESPAÑOL: "No hay cosa más bonita que decidir con tu pareja si quieres o no quieres tener hijos. Las mujeres ahora van de que quieren ser madres solteras. Yo decidí hace muchos años que no, aunque podría echarlo de menos".

"Siempre tuve más opciones y lo hubiera tenido fácil, pero decidí que no. Ahora que veo tanto machismo, feminismo... Lo que me molesta es que me digan que me calle porque no tengo hijos. Estoy orgullosa de haber tomado en su día esa decisión".