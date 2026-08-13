Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique, estalla como nunca contra Belén Esteban: "Eres un meme y la sombra de mi padre"
La hija de María José Campanario planta cara a la colaboradora tras ser, presuntamente, tildada por ésta de 'nepo baby'.
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Tras un verano de intensa actividad en la capital y justo antes de disfrutar de un periodo de descanso, Julia Janeiro (23 años) ha decidido dar un paso al frente de manera pública y hablar como nunca.
La hija mayor de Jesulín de Ubrique (52) y María José Campanario (47), quien hace apenas unos meses expresó abiertamente su deseo de abrirse camino y convertirse en una "superestrella", ha tomado la iniciativa para responder directamente a las controversias que la rodean.
El foco de su intervención se ha centrado, por primera vez y sin ambages, en la figura de Belén Esteban (52).
La joven maquilladora e influencer ha hecho gala de su temperamento al abordar las recientes alusiones vertidas por la excolaboradora de televisión, y que ella entiende que van dirigidas hacia su persona.
Hay que recordar que Esteban, hace unos días, posteó una imagen de su hija, ensalzándola y destacando su valía.
En aquel post, Belén utilizó un término, nepo baby -concepto utilizado para referirse a hijos de famosos que se benefician del éxito de sus padres-, que muchos entiendieron como una pulla hacia Julia.
Un extremo, por otro lado, que no ha llegado a confirmar o desmentir Belén. Sea como fuere, Julia se ha dado por aludida y, lejos de amedrentarse, ha asegurado firmemente que ella no es "tanto de indirectas" como la de Paracuellos.
En primer lugar, ha hecho Julia algo de chanza con un error gramatical de Esteban a la hora de escribir el término nepo baby: "¿Ella sabe escribir la palabra?", ha cuestionado, entre risas.
En su réplica, Juls Janeiro ha cuestionado el discurso de la ex de su padre, señalando la paradoja que, a su juicio, entraña la acusación. "Ella sin ser hija de mi padre ha sido prácticamente lo mismo porque se ha pasado la vida hablando de mi padre", ha aseverado.
Y añade, al cabo, esta demoledora frase: "Prefiero llamarla 'la sombra de Jesulín de Ubrique'". "Contra mí, tiene la película que se ha querido invitar. (...) Parece que odia mi existencia una persona que me triplica la edad", sigue desahogándose la joven.
En esa misma línea, la primogénita del matrimonio Janeiro-Campanario ha querido marcar distancias respecto a los valores recibidos en su hogar familiar, afirmando que sus padres poseen "respeto y clase".
Acto seguido, ha dirigido un mensaje directo y contundente hacia la popular figura mediática: "Belén, eres un meme televisivo, cariño".
Acompañando su crítica hacia la sobreexposición del conflicto histórico, la joven ha opinado que "todo el mundo está un poco cansado de la misma historia", rematando su intervención con un tajante "no eres el ombligo del mundo".