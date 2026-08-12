El histórico eclipse solar vivido este miércoles, 12 de agosto, ha convertido a España y a otras ciudades del mundo en el epicentro mundial de la astronomía al poderse observar tras más de un siglo sin registrarse un fenómeno de tal magnitud.

Ante semejante despliegue de la naturaleza, numerosos rostros conocidos de la crónica social, tanto nacionales como internacionales, y también representantes de Casas Reales, no han dudado en hacer un alto en sus agendas para ser testigos directos del evento.

Entre los representantes royals europeos ha destacado el rey Federico de Dinamarca (58 años), apasionado de la naturaleza y los fenómenos celestes, quien ha querido presenciar este hito en primera persona.

[Felipe VI, gran aficionado a la astronomía, ha observado el eclipse desde el museo Son Marroig de Deià, en Mallorca]

A él se han sumado prominentes figuras del cine de proyección internacional como Antonio Banderas y Paz Vega, quienes han compartido la fascinación por la penumbra absoluta que envolvió el territorio peninsular durante unos minutos inolvidables.

Intérpretes muy queridas por el público como María Adánez (50) o conocidas creadoras de contenido como Laura Escanes (30) han inmortalizado el momento a través de sus perfiles, mostrando cómo la sombra de la Luna tapaba progresivamente el Sol.

Junto a ellas, otros muchos nombres destacados del panorama cultural, televisivo y empresarial español se han unido a la observación equipados con la protección adecuada, haciendo de este acontecimiento único una auténtica cita colectiva.