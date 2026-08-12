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El histórico eclipse solar vivido este miércoles, 12 de agosto, ha convertido a España y a otras ciudades del mundo en el epicentro mundial de la astronomía al poderse observar tras más de un siglo sin registrarse un fenómeno de tal magnitud.

Ante semejante despliegue de la naturaleza, numerosos rostros conocidos de la crónica social, tanto nacionales como internacionales, y también representantes de Casas Reales, no han dudado en hacer un alto en sus agendas para ser testigos directos del evento.

Entre los representantes royals europeos ha destacado el rey Federico de Dinamarca (58 años), apasionado de la naturaleza y los fenómenos celestes, quien ha querido presenciar este hito en primera persona.

[Felipe VI, gran aficionado a la astronomía, ha observado el eclipse desde el museo Son Marroig de Deià, en Mallorca]

A él se han sumado prominentes figuras del cine de proyección internacional como Antonio Banderas y Paz Vega, quienes han compartido la fascinación por la penumbra absoluta que envolvió el territorio peninsular durante unos minutos inolvidables.

Intérpretes muy queridas por el público como María Adánez (50) o conocidas creadoras de contenido como Laura Escanes (30) han inmortalizado el momento a través de sus perfiles, mostrando cómo la sombra de la Luna tapaba progresivamente el Sol.

Junto a ellas, otros muchos nombres destacados del panorama cultural, televisivo y empresarial español se han unido a la observación equipados con la protección adecuada, haciendo de este acontecimiento único una auténtica cita colectiva.

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    Federico de Dinamarca

    El rey Federico X de Dinamara ha observado el eclipse, y desde las redes sociales oficiales de Casa Real se ha mostrado esta fotografía y breve post: "Durante el raro eclipse solar de esta tarde, Su Majestad el Rey reinauguró el Observatorio Popular de la Torre Redonda. La emblemática cúpula del observatorio y el telescopio de 1929 han sido objeto de una amplia restauración durante los últimos seis meses. Durante la reinauguración, el Rey abrió las persianas de la cúpula del observatorio y, a través del telescopio recién restaurado, Su Majestad tuvo la oportunidad de contemplar el cielo y el eclipse solar. La Torre Redonda fue construida por iniciativa de Cristián IV en 1642 y actualmente es el edificio destinado a observatorio en funcionamiento más antiguo de Europa".

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    Paz Vega

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    Antonio Banderas y Nicole Kimpel (desde Málaga)

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    Sonsoles Ónega

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    La actriz María Adánez (desde Islandia)

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    Dafne Fernández

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    Carlos Baute (desde Valencia)

    El cantante ha compartido lo que sigue en su red social: "Qué linda experiencia la que acabamos de vivir. A mi familia y a mí nos encanta todo lo relacionado con el espacio y la astronomía. Siempre nos han fascinado estos fenómenos tan increíbles. En la España peninsular no se veía un eclipse total de Sol desde 1912… ¡hace 114 años! ¿Ustedes lo vieron? ¿Desde dónde? ¿Qué les pareció? Y la noche todavía promete… porque hoy también podemos disfrutar de las Perseidas, la famosa lluvia de meteoros".

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    Miguel Ángel Muñoz (desde Sicilia)

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    Iker Casillas

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    Juanma Castaño y Helena Condis

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    Toñi Moreno (desde la playa de Montijo, Chipiona)

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    Jesús Cintora (desde Monte do Gozo, Santiago de Compostela)

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    Macarena Gómez (desde Elizondo, Valle de Baztá)

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    Aldo Comas (desde Pico Neulós)

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    Laura Escanes

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    La actriz Vanesa Romero

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    Paz Padilla (desde Cádiz)

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    La actriz Carolina Bang

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    El dúo Nebulossa

    La dupla artística y sentimental ha posteado: "Un eclipse no es solo algo que mirar. Durante unos minutos, el Sol y la Luna se encuentran. La luz y la sombra ocupan el mismo lugar. Dos fuerzas opuestas que, al unirse, abren un momento de transformación. Quizá sea el instante de mirar hacia dentro. De pensar qué queremos dejar atrás y qué queremos atraer a nuestra vida. Que se vaya lo que pesa. Que llegue lo que suma".
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    Carla Antonelli (desde Madrid)

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