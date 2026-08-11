Colate Vallejo-Nágera, "abatido" y "muy afectado" tras su derrota judicial contra Paulina Rubio: "El que pierde es mi hijo"

Difíciles momentos los que está viviendo Colate Vallejo-Nágera (53 años) después de que el pasado domingo, 9 de agosto, despidiera a su hijo, Andrea Nicolás (15), en el aeropuerto tras haber pasado unos días en familia en España.

El menor ponía rumbo a Miami, para reencontrarse con su madre, Paulina Rubio (54). Tal y como apunta Informalia, en ese instante, durante ese vuelo, trascendió la noticia: Colate perdía el juicio contra Paulina, y el hijo en común de ambos seguirá viviendo con su progenitora en EEUU.

Cuatro meses después de las audiencias que enfrentaron al extinto matrimonio, la resolución, si bien no es firme y cabe recurso, es contundente y demoledora contra Vallejo-Nágera.

Colate Vallejo-Nájera junto a su hijo. Redes Sociales @colatenicolas

No hay que olvidar que el empresario ha defendido que el menor tiene arraigo, a su familia, en España. También Andrea Nicolás ha asegurado que quiere vivir junto a su padre, pero la juez Marlene Fernández, que instruía el caso en la Corte Familiar de Miami, ha dado la razón a la mexicana.

Es, qué duda cabe, un mazazo para Colate. Tal y como se ha sostenido en las últimas horas, en el espacio Y ahora Sonsoles, Colate está "abatido" y "muy afectado". La periodista Isabel González, que ha hablado con Colate, así lo corrobora. Aquí sólo hay una víctima: el menor.

"Me dice que no quiere hablar, está muy afectado porque cree que el que ha perdido es su hijo", se ha informado, para añadir: "Está abatido, le cuesta pronunciar palabras", ha añadido. Además, Colate le ha trasladado que "la justicia no me ha tratado bien, tampoco en España".

De momento, el empresario no ha tomado la decisión de recurrir la sentencia, pero esto no quiere decir que existe algún atisbo de rendirse en él: nada que ver, seguirá luchando no sólo por lo que cree que es lo justo, sino por respetar el deseo del menor, que pasa por residir en España.

Colate, con su hijo Andrea Nicolás, en las redes sociales. @colatenicolas

Este pasado domingo, al despedir a su hijo, y, se entiende, ya conocedor de la sentencia, Colate posteó un mensaje en su red social Instagram, acompañado de una fotografía con su vástago, que decía así: "Hoy acaba un verano lleno de memorias".

Y concluye: "Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor. Te quiero, Nico". Nicolás, por su parte, le ha respondido en el muro: "Un gran verano en casa". Colate, acto seguido, le hace ver: "El mejor hijo del universo".

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera (56) siempre ha defendido que su hijo le ha manifestado el deseo de vivir junto a él, que Nico, como lo llama su entorno, es feliz en España. El empresario ha aseverado, en distintas entrevistas, que será totalmente feliz sólo cuando Nicolás esté con él.

Que mientras tanto su felicidad nunca será plena. Así las cosas, el presidente del Club Deportivo Badajoz no se rinde y confía en que esta decisión judicial cambie pronto.

Dos versiones enfrentadas

Cabe recordar cuáles han sido las demandas y las versiones que han enfrentado a Colate y Paulina. La intérprete de El último adiós reclamaba que su hijo regresara a vivir con ella en Miami.

Entre sus argumentos se encontraba la acusación de que el padre no establecía suficientes límites al adolescente. Un hecho que, según sostenía su defensa, estaría repercutiendo negativamente en su educación y crianza.

Por su parte, el empresario defendía que Andrea Nicolás se trasladara a Madrid para vivir con él. Su postura se sustentaba, entre otras razones, en la relación deteriorada que, según alegaba, mantenía el menor con su madre.

Además, Colate consideraba que su situación económica actual le permitía ofrecer a su hijo una vida estable y unas buenas condiciones en España.