El apasionado beso de Melendi a su mujer, Julia Nakamatsu, en Starlite y la gran sorpresa con Malú que nadie esperaba

El cantante Melendi (47 años) apareció el pasado domingo, 9 de agosto, en la Gala Starlite de Marbella y posó en el photocall junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y su hija, Carlota (21). Fue una aparición que bien podría entenderse como una exhalación, pues ese posado duró escasos minutos.

El cantante atendió amablemente a los reporteros gráficos, pero no quiso hablar con los periodistas allí agolpados. Con una sonrisa de la que no se apeó en ningún momento, el artista declinó atender a la prensa.

De acuerdo a lo que se comentó en el photocall, donde EL ESPAÑOL estaba presente, Melendi se ha "retirado de las alfombras".

Dicho de otro modo, no quiere hablar de su vida privada. Un extremo que, en realidad, nunca ha abordado con naturalidad y siempre ha marcado una línea clara, más allá de las pinceladas de su intimidad que pueda publicar en redes sociales, o de alguna entrevista en concreto.

Melendi junto a su mujer y Sandra García-Sanjuan. Gtres

Así las cosas, todo parece indicar que Melendi ha decidido reforzar el muro de su vida privada de cara a los medios de comunicación. En otro orden de cosas, el cantante está viviendo un buen momento personal y profesional, de eso no cabe ninguna duda. Está feliz y así se muestra en Starlite.

Este pasado lunes, día 10, Melendi y su mujer, Julia, han acudido al concierto que Malú (44), gran amiga personal, ha dado en el marco de la mencionada gala benéfica.

Allí, Ramón -nombre real del cantante- ha coincidido, además, con Sandra García-Sanjuan, Presidenta ejecutiva del Grupo Starlite.

Melendi se une por sorpresa al concierto de Malú en Starlite Marbella para interpretar juntos ‘El Apagón’ ✨ pic.twitter.com/prjygndN41 — Melendi | 20sinnoticias (@melendicharts) August 10, 2026

En las gradas, y antes de una inesperada sorpresa, el intérprete de Lágrimas desordenadas se ha mostrado de lo más romántico con su mujer, Julia. En un momento dado, incluso, se han fundido en un apasionado beso ante la atenta mirada de los presentes.

Tras esto, y sin que nadie pudiera esperarlo, el asturiano se ha subido al escenario junto a Malú. Ambos han interpretado El apagón, una de las canciones que ambos popularizaron hace años.

Melendi, muy sonriente junto a su esposa. Gtres

"Este es el mejor del mundo. Ha venido a verme, aparece y canta. Y solo ha venido a verme", ha expresado Malú, entre risas, al presentar a su compañero.

También ha bromeado la autora de Ahora tú sobre lo improvisado de ese esperado reencuentro: "Como está como las maracas de Machín, ha dicho: 'Voy a cantar contigo'. Así, de repente. Cuanto menos hemos probado algo, mejor nos ha salido".

Antes de comenzar el dueto, Malú, además, ha tenido unas cariñosas palabras para la pareja del cantante: "Su maravillosa mujer, a la que odio porque no puede ser más guapa, tener unos embarazos más bonitos y ser más maravillosa".

Melendi y su casa de Boadilla

El pasado mes de julio, EL ESPAÑOL informó en exclusiva que el cantante había abandonado su casa de La Finca, donde vivía en régimen de alquiler -pagaba 25.000 euros al mes-, para regresar a Boadilla del Monte, una zona que conoce bien y donde ya había fijado su residencia en el pasado.

Hace un tiempo, el de Asturias se compró un terreno en la zona de Las Lomas. Se trata de un chalé unifamiliar.

Una imagen de la casa de Melendi en Boadilla. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Uno de los motivos principales de este cambio de domicilio no habría sido el elevado coste económico de vivir en La Finca, sino el exceso de seguridad que ha terminado por agobiar al cantante, según corroboró este periódico.

En Boadilla se está construyendo una impresionante casa de estilo vanguardista, como también adelantó este medio. La propiedad, que se encuentra en su fase final de ejecución, está formada por una casa de una sola planta con grandes ventanales y una extensa parcela arbolada.

Melendi quiere que esta sea su vivienda definitiva y por eso, tanto él como su mujer han seguido muy de cerca todos los trabajos del inmueble y han elegido cada uno de los detalles del chalet.

El regreso a este municipio del oeste de Madrid supone, además, una vuelta a un ambiente más relajado que ya conocen perfectamente.