Carlos Herrera, 69 años: "De niño no me gustaba la verdura, pero ahora me entusiasma. Es sabrosa y me hace sentir bien"

A un solo año de cambiar de década y soplar las 70 velas, Carlos Herrera (69 años) no oculta su receta para mantenerse en plena forma al frente del micrófono.

Conocido amante de la buena mesa y de la gastronomía tradicional, el comunicador demuestra que disfrutar del buen comer no está reñido con una disciplina de hierro cuando la báscula da un aviso. Lejos de guardar celosamente sus hábitos, el periodista no teme compartir sus particulares 'secretos de belleza' y las pautas con las que cuida su salud en la madurez.

A lo largo del tiempo, Carlos Herrera ha ido desgranando su visión sobre el equilibrio nutricional: una fórmula que combina el placer de la alta cocina con periodos de corrección radical en cuanto nota un mínimo exceso.

Disciplina estricta

Cuando los compromisos sociales o los homenajes gastronómicos le pasan factura, el locutor activa un protocolo de emergencia al que denomina en tono jocoso su "ramadán personal". Se trata de una cura de choque de dos semanas con la que reequilibra su peso de forma drástica.

Durante esta fase de restricción, Herrera aplica tres reglas de oro. La primera es la 'tolerancia cero a ciertos productos'. Así, elimina de raíz el consumo de alcohol, el pan y cualquier tipo de dulce.

La segunda de sus normas consiste en el corte de carbohidratos complejos. O lo que es lo mismo: aparta de la dieta alimentos cotidianos como el arroz, la pasta y las patatas.

En tercer lugar, apuesta por el mar. Reduce el consumo de carne y prioriza el pescado como fuente principal de proteína.

Carlos Herrera GTRES

"Comprarse una talla más es el principio del fin"

Al margen de las dietas puntuales, la filosofía de Carlos Herrera contra la dejadez física es tajante. Para el periodista, el verdadero control pasa por no hacerse trampas en el vestidor cuando la ropa empieza a apretar.

"Cuando no me abrocha el botón del pantalón, me cabreo mucho conmigo mismo", ha confesado en su espacio de radio, Herrera en Cope.

Bajo esta premisa, el periodista rechaza categóricamente adaptar el armario a los kilos de más como vía de confort: "Con el peso yo me castigo a no caer en la tentación de comprarme una talla mayor. Porque si lo haces seguirás expandiéndote. La tentación de comprarse una talla más es el principio del fin", sentencia.

Esta concienciación ha transformado también su paladar con el paso de los años. Aunque en sus primeros años las opciones verdes no entraban en sus planes, hoy se han convertido en uno de los pilares fundamentales de su menú diario.

"De niño no me gustaba la verdura, pero ahora me entusiasma. Es vistosa, sabrosa y me hace sentir bien", confesó en su espacio en las ondas de COPE.

Para aprovechar su aporte de fibra y su efecto saciante, suele consumirlas habitualmente a la plancha, hervidas o salteadas.

Finalmente, Herrera se muestra muy crítico con quienes buscan soluciones mágicas y de última hora antes de la época estival.

Según su criterio, la conocida 'operación bikini' no tiene ningún sentido si se improvisa: "En junio no puedes ponerte perfecto para julio con ocho kilos de más".

Su alternativa a las prisas pasa por una constancia diaria basada en una alimentación cuidada y una intensa actividad física, en la que no faltan sus caminatas diarias y el entrenamiento de fuerza.