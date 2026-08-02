¿Un mensaje para Óscar Casas? El gesto más comentado de Ana Mena en el Arenal Sound que desató todas las teorías

Ana Mena (29 años) fue una de las grandes protagonistas del Arenal Sound 2026. La malagueña conquistó a miles de asistentes desde el escenario Heineken del festival, donde repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos profesionales de su trayectoria. Sin embargo, hubo un instante que eclipsó incluso el espectáculo y que no tardó en hacerse viral entre los asistentes.

La cantante sorprendió al incluir en su repertorio Luna, de Feid, un tema que habla del dolor tras una ruptura sentimental, de la nostalgia y de la dificultad para olvidar a una persona importante.

Una elección que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un posible reflejo del momento personal que estaría atravesando la artista tras su reciente separación de Óscar Casas (25).

#OscarCasas #Ruptura #ArenalSound ♬ sonido original - John Kha @john__kha ¿Casualidad o indirecta? @anamenaoficial sorprendió al cantar LUNA, uno de los himnos de desamor de Feid, durante su actuación en el Arenal Sound. La letra habla de echar de menos a una expareja y de querer recuperarla, por lo que las redes no tardaron en vincular el momento con la reciente ruptura de la artista con Óscar Casas. #AnaMena

Durante la interpretación, Ana Mena se mostró especialmente emocionada, con los ojos visiblemente vidriosos y una interpretación mucho más íntima que el resto del concierto.

Dejó que la música hablara por ella, sin ofrecer ninguna explicación sobre el significado que esa canción tenía para ella.

Pero no fue el único detalle que llamó la atención. Minutos antes, al presentar Lárgate, la artista lanzó un mensaje que hizo reaccionar al público.

"Si tienes a alguien de quien te quieras despedir, dedícale esta canción". Una frase que, unida a la posterior interpretación de Luna, alimentó las especulaciones en redes sociales.

Por el momento, Ana Mena no ha relacionado públicamente su actuación con su situación sentimental ni ha confirmado que ambas canciones guardaran relación con su ruptura.

Ana Mena en uno de sus conciertos. Gtres

Aun así, la coincidencia de los mensajes y la emoción con la que interpretó ambos temas fueron suficientes para que muchos de sus seguidores vieran en ese momento un posible guiño a la etapa personal que estaría viviendo.

Más allá de ese instante cargado de emoción, el concierto volvió a poner de manifiesto la estrecha relación entre el festival y Heineken.

La artista actuó sobre el escenario principal de la marca, uno de los espacios con mayor afluencia del recinto, mientras que Heineken volvió a reforzar su presencia en el Arenal Sound con la Heineken House.

Un espacio exclusivo dentro del festival donde los asistentes pudieron refugiarse del calor gracias al aire acondicionado, disfrutar de sesiones de DJ y participar en talleres de customización de camisetas y gorras bajo el sello de la marca.

Sea o no una casualidad, la elección de Luna terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de toda la noche. Porque, a veces, una canción basta para despertar más preguntas que cualquier declaración.