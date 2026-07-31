Miguel Lago y su mujer, Laura Abella, al borde de la ruptura: grave crisis 4 años después de la adopción de su cuarto hijo

Soplan vientos de cambio y tormenta en la vida personal de Miguel Lago (45 años). Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, el popular humorista y colaborador de televisión atraviesa una dificilísima situación personal junto a su esposa, Laura Abella.

Tras más de 25 años caminando de la mano y formando una de las uniones más estables del panorama mediático, la pareja ya no encuentra nexos en común. La ruptura y la confrontación son las pautas que marcan ahora el vínculo entre ellos.

"Las diferencias" entre ambos, según apuntan fuentes conocedoras de los hechos, "parecen ya irreconciliables". La brecha ha crecido hasta tal punto que el enfrentamiento ha llegado ya al entorno judicial, algo que ha podido comprobar este diario ante las autoridades.

Miguel Lago y su pareja, Laura Abella, en un evento en Madrid, en 2023. GTRES

Padres de cuatro hijos

El cisma entre Miguel Lago y Laura Abella, que son padres de cuatro vástagos (tres de ellos biológicos y uno adoptado), se produce cuatro años después de uno de los momentos más felices y emotivos de su vida familiar: la llegada de su cuarto hijo.

Fue en junio de 2022 cuando dieron la bienvenida al pequeño Robinson, un niño originario de la República Dominicana al que adoptaron tras una larguísima espera.

El propio gallego compartió entonces la feliz noticia en sus redes sociales, celebrando el fin de un proceso sumamente complejo.

"Estoy feliz de anunciar que Laura y yo hemos sido padres por cuarta vez. Ha sido el embarazo más largo. Muchos años, sin duda demasiados, pero la familia ya está completa. Ayer llegó a nuestros brazos el pequeño Robinson, nuestro ángel dominicano. Más amor para nuestro hogar", publicó el cómico.

En aquel momento, Lago no ocultó las vicisitudes del proceso de adopción, remarcando la piña que habían logrado hacer junto a su compañera y sus tres hijos mayores.

"El camino ha sido durísimo, lleno de sinsabores. La batalla más dura a la que nos hemos enfrentado. Lo hemos hecho juntos los 5 y hoy Lucía, Diego y Anna reciben a su nuevo hermano llenos de amor y dulzura. Estas son nuestras manos juntas, estos son nuestros corazones", explicó poco después de aumentar la prole.

"Robinson es un niño que tiene necesidades especiales, y nadie te prepara para eso. Trabajamos todos los días para que él esté feliz", señaló tiempo después, en el programa Y ahora Sonsoles.

Miguel Lago, con Laura Abella, en Madrid, en junio de 2024. GTRES

Laura Abella: pilar personal y de la fundación

La noticia de la separación resulta especialmente impactante dado el papel fundamental que Laura Abella ha desempeñado en la trayectoria del artista.

Profesora de profesión, durante casi tres décadas ha sido la fiel compañera de Lago y una pieza clave en el proyecto benéfico que une a toda la familia: la Fundación Miguel Lago. De hecho, a día de hoy, es ella quien gestiona la ONG.

Tal y como figura en la propia web de la organización, la entidad se define como un proyecto de la familia Lago-Abella en el que el patronato está constituido por el propio matrimonio, y donde sus cuatro hijos (Lucía, Diego, Anna y el pequeño Robinson) participan y se involucran activamente de una u otra forma.

Aunque no se prodigaban demasiado en apariciones públicas, Miguel Lago ha dejado constancia en alguna ocasión del valioso rol que ha desempeñado su pareja.

Miguel Lago, con Laura Abella y su hijo Robinson, en una imagen de la Fundación Miguel Lago. Fundación Miguel Lago.

Una madre "en casa" y "en sus labores"

"La madre de mis hijos está en casa, en sus labores. Es licenciada en Filología, fue profesora muchos años", explicó en el podcast Lo que tú digas, conducido por Álex Fidalgo, en febrero de 2022.

"Pero ella, al venir a Madrid, en un ejercicio de feminismo, decidió que quería dedicarse a trabajar con sus hijos", añadía.

"Ella trabaja más que yo. Ahí no hay descanso. Es full, 24 sobre 7. Licenciada universitaria con trabajo y buen sueldo decidió..." detalló hace cuatro años, cuando los vientos aún le soplaban a favor, sobre la decisión de su mujer de dejar su trabajo para volcarse en la crianza de sus hijos.

Ahora, lamentablemente, esa alianza familiar y solidaria se ve truncada por completo. La complicidad y el nexo de antaño han dado paso a, según deslizan a este medio, "una cruda guerra entre ellos".

Miguel Lago y su mujer se conocieron cuando ambos estudiaban Filología Hispánica. GTRES

Juntos desde la universidad

Miguel Lago y Laura Abella se conocieron en su primer año de carrera, cuando ambos estudiaban Filología Hispánica.

"La conocí en la universidad, delante de la fotocopiadora. No lo olvidaré jamás", relató el propio Lago en el citado podcast. "Me enamoré al instante. Me quedé... Metí ficha. Yo le iba tirando los tejos".

"Es la persona más importante de mi vida. Cuando la conocí tenía 18 años. Llevamos toda la vida juntos. Fue mi primera novia. Y mi mujer, hasta hoy", recordó en su entrevista con Álex Fidalgo.

"Es un bombón y siempre fue un bombón", decía, al describirla. Fue una de las escasas ocasiones en las que relató cómo fueron los inicios de su romance.

Uno que sobrevivió a adversidades tan difíciles como la hemorragia masiva repentina que sufrió Laura durante el nacimiento de Anna, su tercera hija biológica.

"Aquello fue como cuando se desprende una manguera de un grifo", rememoró Lago en televisión. "A mí me vino un médico y me dijo que mi mujer estaba en claro riesgo vital. Esa frase es demoledora... Dios no quiso que a mi esposa le tocase en ese momento. No se murió porque no tocaba".

Durante mucho tiempo han sido una familia feliz. Y numerosa. Pero, a día de hoy, las risas y la luz de antaño han quedado atrás. Lo que existe ahora "son sombras y conflictos muy serios", revelan a EL ESPAÑOL.

Miguel Lago presenta el espectáculo 'Más libre que nunca' en varios escenarios de España. miguellago.com

Un rostro de éxito en televisión

Nacido en Vigo, en los inicios de su trayectoria profesional Miguel Lago ejerció ocasionalmente como docente. Pero muy pronto tuvo claro que su verdadera vocación era el humor, un ámbito en el que ha construido una prolífica y sólida carrera.

Su talento despegó de forma precoz cuando con solo 18 años debutó en El Club de la Comedia.

A lo largo de los años, el gallego se ha convertido en un rostro imprescindible de la pequeña pantalla: participó en el docureality Curso del 63, superó los 800 programas como colaborador estrella de Todo es mentira junto a Risto Mejide.

También ha dejado su impronta habitual en espacios de máxima audiencia como El Hormiguero 3.0 con Pablo Motos o Y ahora Sonsoles al lado de Sonsoles Ónega.

Además de su presencia en la radio y su faceta como escritor -firmó el libro Gamberro y Caballero-, Lago ha probado suerte con éxito en la interpretación.

Destaca su trabajo en Las chicas del cable (primera serie española producida por Netflix), su papel en Arde Madrid a las órdenes de Paco León y su participación en la saga taquillera Padre no hay más que uno junto a Santiago Segura.

Una impecable carrera profesional que hoy contrasta con el momento más amargo de su vida íntima, al enfrentarse a la profunda crisis de una relación que ha marcado más de la mitad de su vida.