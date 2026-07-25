Unai Simón, 29 años: "Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar. Las conversaciones son ajenas al fútbol. No me dicen que gane"

En apenas unos años, Unai Simón (29 años) ha pasado de ser un perfil discreto en la convocatoria de la Selección Española a consolidarse como un pilar indiscutible para el seleccionador Luis de la Fuente.

Tras alzar el Trofeo Zamora en 2024, lograr el segundo puesto en el Premio Yashin y firmar actuaciones memorables, como la icónica tanda de penaltis en la final de la Nations League 2023, el vasco asume el reto de defender la portería nacional en este Mundial 2026.

El guardameta del Athletic Club cumplió 29 años el pasado 11 de junio y tiene claro que el mejor regalo posible para su madurez deportiva sería levantar la Copa del Mundo. A pesar de sus éxitos internacionales, Simón mantiene intactas las raíces y la filosofía de vida que le inculcaron en su hogar.

Unai Simón. Reuters

Raíces en Murgia

Crecido en la localidad alavesa de Murgia, donde de niño daba sus primeros toques al balón en las porterías del frontón local, Unai Simón persiguió con determinación su sueño de infancia hasta ingresar en la cantera de Lezama a los 14 años.

En ese camino fue fundamental el entorno familiar formado por su padre, agente de la Guardia Civil, y su madre, ertzaina.

Pese a la exigencia del deporte de élite, la educación en su casa siempre primó la humildad y la desconexión del entorno mediático por encima de los resultados.

"Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar al fútbol. Salvo con mi padre, que creo que cada vez lo pasa peor, muchas de las conversaciones son ajenas al fútbol. No me dicen que gane ni nada. El mensaje es el que siempre me han transmitido: que me lo pase bien e intente disfrutar", confesó el guardameta en una entrevista concedida a El Correo.

"Con la exigencia que me meto igual no disfruto tanto como debería. Estoy muy orgulloso de mi familia", añadía.

Unai Simón: 9 REUTERS

Una medalla cargada de significado

Esa particular forma de vivir la profesión de su hijo quedó patente en momentos históricos de su carrera.

En 2024, tras proclamarse campeón de la Eurocopa, Simón dejó un emotivo testimonio ante las cámaras de Televisión Española al explicar a quién le entregaba su galardón:

"Le he dado a mi madre la medalla porque al final ella no ha venido a verme ni un partido en mi vida. Hoy ha sido el primer día, el primer partido que ha visto. Estoy muy orgulloso de la familia que tengo y la medalla la tiene ella", recordó el guardameta.

Con la madurez que le otorgan sus casi 30 años y el respaldo incondicional de los suyos, Unai Simón ha demostrado en la cita mundialista de 2026 que se ha concentrado en aquello que mejor sabe hacer bajo los tres palos, recordando siempre el consejo que le acompaña desde niño: intentar disfrutar del camino.