Juan 'El Golosina', roto por la muerte de su mujer: "Intentaron reanimarla, pero no fue posible. No lo ha superado"

Juan 'El Golosina' en la presentación del documental de Lola Flores en Madrid. Gtres

Juan 'el Golosina' (80 años) vive uno de los episodios más dolorosos de su vida. El artista, conocido por su estrecha amistad con figuras como Lola Flores o Rocío Jurado, se encuentra completamente abatido tras la muerte de su mujer, Magdalena, fallecida este domingo, 19 de julio, a los 94 años.

La pareja llevaba más de medio siglo unida. Casados desde 1974, Magdalena fue el gran apoyo del cantante durante toda su trayectoria profesional, manteniéndose siempre en un discreto segundo plano mientras él compartía escenario y amistad con algunas de las grandes leyendas de la música española.

Ha sido el propio Juan quien ha relatado cómo se produjo el inesperado desenlace. Según explicó, su esposa llevaba varios días con molestias estomacales que incluso motivaron un ingreso hospitalario.

Tras regresar a casa, el artista comenzó a preocuparse al verla especialmente pálida y sudorosa, por lo que decidió llamar de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida pese a los intentos de reanimación.

"Llegó el médico, pero ya estaba prácticamente sin pulso. Intentaron reanimarla, pero no ha sido posible. No lo ha superado", ha relatado su amiga íntima.

Juan 'El Golosina' y Marián Conde, su intima amiga, en una imagen de archivo. Gtres

El velatorio se ha instalado en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde familiares, amigos y rostros conocidos han querido acompañar al cantante en estas difíciles horas.

Sin fuerzas para atender a los medios de comunicación, ha sido su amiga Marian Conde (73), quien ha ejercido de portavoz y ha explicado el delicado estado anímico en el que se encuentra.

"La verdad es que estamos pasando un día muy malo. Ha sido todo muy de repente", ha confesado visiblemente emocionada. Según ha relatado, fue el propio Juan quien la llamó alarmado al ver el estado de su mujer.

Poco después, los vecinos acudieron a ayudarle mientras esperaban la llegada de los médicos, aunque ya era demasiado tarde.

Juan 'El Golosina' en una imagen de archivo. Gtres

Marian también ha querido poner voz al profundo dolor que está viviendo el artista. "Está muy mal, pobrecito. Hay que estar a su lado. Se echó a llorar y a llorar", ha comentado ante los medios.

"Antes me ha dicho: 'Atiéndeles, por favor', porque él no puede ni hablar", explica Conde, dejando patente el duro golpe que ha supuesto la pérdida de la mujer con la que compartió gran parte de su vida.

A pesar de mantenerse alejado de las cámaras, Juan 'el Golosina' no ha estado solo. Entre las personas que han acudido al tanatorio para arroparle se encuentra Lolita Flores (68), con cuya familia el artista mantiene una estrecha relación desde hace décadas.

Su presencia ha sido un gesto de cariño hacia quien durante tantos años formó parte del entorno más cercano de los Flores.

La muerte de Magdalena supone el adiós a una figura discreta pero fundamental en la vida de Juan 'el Golosina'.

Su pérdida deja al artista sumido en un profundo dolor, rodeado del cariño de sus seres queridos y de quienes han querido acompañarle en uno de los momentos más difíciles de su historia personal.