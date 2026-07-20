La otra coincidencia estelar de Lamine Yamal: su casa de 3.000 m2 en Barcelona fue el hogar de Shakira, coestrella del Mundial

Su nombre ya es sinónimo de historia del fútbol. Tras coronarse como una de las figuras indiscutibles y más determinantes del Mundial 2026, Lamine Yamal (19 años) no solo rompe récords sobre el césped; también redefine su vida fuera de él.

El destino del joven delantero, además, parece predestinado a cruzarse con los grandes iconos del siglo XXI.

Si el mundo entero ya enloqueció al descubrir la mítica fotografía en la que un jovencísimo Leo Messi lo bañaba siendo apenas un bebé, el destino ha vuelto a jugar sus cartas con otra asombrosa coincidencia.

Y es que el camino de la joya azulgrana se ha cruzado ahora de forma directa con la otra gran protagonista de la final del Mundial: Shakira. Ambos han dado el todo por todo sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Uno, haciendo alarde de sus destrezas sobre el terreno de juego. La otra, dando el do de pecho durante su actuación en el medio tiempo del encuentro en el que la Selección de España se ha medido contra la de Argentina.

Un oasis de 3.000 metros cuadrados

La estrella del FC Barcelona ha dado un salto gigante en su vida personal al convertirse en el propietario de una de las viviendas más mediáticas y deseadas de los últimos años: la célebre mansión de Ciudad Diagonal que perteneció a la cantante y su expareja, Gerard Piqué.

Se trata de la antigua casa principal del complejo familiar en el que vivieron el futbolista y la colombiana, quien también ha jugado un papel destacado en el partido entre España y Argentina con su show en directo.

La operación, valorada en más de 10 millones de euros, confirma el espectacular momento que atraviesa el delantero.

El chico que asombró al planeta en la Copa del Mundo y que solía celebrar sus goles dibujando el código postal de su barrio ('304') con las manos, busca ahora blindar su privacidad en un búnker de lujo cargado de simbolismo pop.

Lamine Yamal, en sus redes sociales. @lamineyamal

Un enclave estratégico situado en el límite de las colinas boscosas de Barcelona, en la zona residencial que conecta Esplugues con el entorno natural de Sant Cugat del Vallès y Valldoreix.

Construido en 2012 por la prestigiosa arquitecta Mireia Admetller para la entonces pareja formada por la artista de Barranquilla y el exfutbolista del Barça, el complejo destaca por una imponente arquitectura donde la luz y el minimalismo mandan.

Con más de 3.000 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas y dos niveles subterráneos, la llegada a la residencia se desarrolla lentamente a través de olivos, piedra pálida y luz filtrada que se abre en una secuencia de patios y pabellones bajos mediterráneos.

El interior combina materiales nobles (yeso cálido de lima, caliza española, pantallas de terracota, roble ahumado y bronce oscuro) con una paleta neutra y tonos claros que potencian la luminosidad, una de las grandes señas de identidad que dejó Shakira.

Lamine ha querido mantener este estilo contemporáneo, pero adaptándolo por completo a su propio estilo de vida: ha renovado todo el mobiliario con marcas de diseño europeo que aportan comodidad escultórica y lujo tranquilo.

Así, ha añadido los enormes y amplios sofás que ya disfrutaba en su anterior vivienda y ha sustituido la antigua decoración para colocar sus propios trofeos, premios y recuerdos de una carrera meteórica.

Lamine Yamal. @lamineyamal

El refugio perfecto

Esta nueva etapa no la afronta solo. El delantero vive un momento de gran notoriedad también en lo personal gracias a su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

Pensando en ella y en su faceta artística, la mansión cuenta con una estancia inigualable: un completo estudio de grabación profesional, el rincón ideal para que la creatividad musical fluya sin salir de casa.

El complejo está formado originalmente por cuatro casas independientes: una de ellas continúa siendo la residencia de los padres de Piqué, otra fue la que usaban los padres de Shakira en sus visitas a España, la de menor tamaño está pendiente de reforma y la principal es la que ahora pasa a manos de Yamal.

Entre los lujosos detalles de esta vivienda principal destacan sus seis dormitorios tipo suite con acabados de alta gama y baños de mármol; una zona de bienestar y ocio formada por una sala de cine privada (perfecta para repasar sus jugadas del Mundial), y una sala de fiestas.

La mansión dispone, asimismo, de biblioteca, bodega y una espectacular piscina, tanto interior como exterior.

Todo ello sin contar la seguridad de última generación. Un avanzado sistema blindado para garantizar la tranquilidad de la joven pareja frente a los focos mediáticos.

Lamine Yamal, en su casa de Barcelona. @lamineyamal

Rendimiento de élite en el jardín

En el corazón exterior de la residencia, los espacios sociales se extienden de manera fluida hacia el deporte.

El jardín, uno de los rincones más fotografiados de la crónica social y donde antes jugaban los hijos de la cantante y el exfutbolista, conserva un césped impecable con vistas impresionantes a la ciudad.

Allí se dibuja un eje continuo dedicado al rendimiento del atleta: un campo de fútbol privado, una pista de pádel y un gimnasio totalmente equipado. Un terreno de juego particular donde la joya azulgrana podrá seguir entrenando en la más estricta intimidad. No falta de nada.

Cbe resaltar que esta casa fue el escenario de una de las etapas más mediáticas de la crónica social. La vivienda albergó grandes celebraciones familiares de la expareja formada por Shakira y Piqué. Y fue el lugar donde se forjó una ruptura que acaparó titulares globales.

Fue allí también donde se vivieron algunos de los episodios más tensos de la separación, como los constantes roces de la cantante con la suegra, Montserrat Bernabeu, que vivía en la casa de al lado, así como la famosa colocación de una bruja de tamaño real en el balcón apuntando directamente hacia su vivienda.

Lamine Yamal, el presente más brillante del fútbol mundial, regresa a España convertido en leyenda y tomando el relevo en una casa testigo de leyendas.

En su caso aporta una visión más juvenil y profundamente conectada con el paisaje de la vida moderna. Barcelona es su hogar. Y el cielo es el límite.